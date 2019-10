Willa Ford hat einen ziemlich bunten Lebenslauf! Die 38-Jährige hat sich in der vergangenen Zeit ein Business als Innenarchitektin aufgebaut – und hilft aktuell sogar Scott Disick (36) in seiner neuen Show "Flip It Like Disick" dabei, Häuser in Luxusimmobilien zu verwandeln. Zuvor war die Blondine jedoch auf ganz anderen beruflichen Pfaden unterwegs – und in den frühen 2000er Jahren ein waschechter Popstar!

Die ehemalige Sängerin trat im Jahr 2000 als Vor-Act auf der "Into the Millennium"-Tour der Backstreet Boys auf. Ein Jahr später veröffentlichte sie ihre Platte "Willa Was Here" – auf die allerdings keine weiteren Alben mehr folgten. Gegenüber Promiflash verriet die Mutter eines Kindes nun, dass sie damals bereits angefangen hatte, sich für Innenarchitektur zu interessieren: "Ich war schon, seit ich die Welt als Sängerin bereiste, an Design und Architektur interessiert. Ich habe so viel Spaß am Gestalten als mein kreatives Ventil, dass ich beschloss, darauf hinzuarbeiten, es zu meinem Vollzeitjob zu machen."

Ihr neuer Beruf mache der "I Wanna Be Bad"-Interpretin nicht nur Spaß, sondern bringe auch einen erheblichen Vorteil mit sich: "Ehrlicherweise kann ich heute meinen eigenen Zeitplan festlegen, was für mich, als arbeitende Mutter extrem wichtig war." Willa (38) erklärte, dass das während ihrer musikalischen Karriere nicht möglich gewesen sei. "Das war vorher so viel Reisen und Touren, das wäre ein ganz anderes Leben für meinen Sohn gewesen. Ich liebe es, dass ich ihm etwas Normalität in diesem Zeitplan geben kann", meinte der TV-Star.



Immer montags um 21:05 Uhr bei E! Entertainment als exklusive TV-Premiere im deutschsprachigen Raum.

Getty Images Willa Ford bei "The Tonight Show with Jay Leno" in Los Angeles, 2001

Anzeige

Getty Images Willa Ford in New York, 2001

Anzeige

Getty Images Willa Ford in Los Angeles, 2019

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de