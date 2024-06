Nach 20 Jahren: Willa Ford veröffentlicht wieder neue Musik

Willa Ford (43) machte sich Anfang der 2000er-Jahre einen Namen in der US-amerikanischen Medienwelt. Sie veröffentlichte nicht nur mehrere Singles, sondern trat auch unter anderem für "Freitag der 13." vor die Filmkameras. In den vergangenen Jahren wurde es allerdings erst einmal ruhig um das Multitalent. Nun möchte Willa aber wieder neue Musik veröffentlichen! "Macht euch bereit zum Tanzen!", teasert sie gegenüber ET ihre neue Single an – die soll 20 Jahre nach ihrem letzten Song "Sexy Sex Obsessive" erscheinen.

"Ich war mir unsicher, ob ich es wert war, etwas aufzunehmen. Ich wusste, ich habe mein ganzes Leben an Musik und dem Schreiben gearbeitet, aber irgendwie habe ich mich auf dem Weg verloren", äußert sich Willa weiter gegenüber dem Magazin bezüglich ihres Verschwindens von der Bildfläche. Daraufhin habe sich die Sängerin in Therapie begeben, was ihr auch in Sachen Musik weitergeholfen habe: "Bei jedem Song, den ich vor diesem Tag rausgebracht hätte, hätte ich nicht meine Wahrheit aussprechen können wie bei diesem Lied, weil ich noch dabei war, all diese Wahrheiten herauszufinden."

Nach ihrer Musikkarriere wagte sich Willa zunächst an eine völlig andere Berufung – sie war als Innenarchitektin tätig. In der Sendung "Flip It Like Disick" half sie sogar Scott Disick (41) dabei, Häuser in Luxusimmobilien zu verwandeln. "Es war toll! Wir respektieren uns gegenseitig als Kollegen und er hat einen tollen Stil!", schwärmte die Blondine 2019 im Interview mit Promiflash.

Anzeige Anzeige

Getty Images Willa Ford bei "The Tonight Show with Jay Leno" in Los Angeles, 2001

Anzeige Anzeige

Getty Images Willa Ford in Palm Springs, 2019

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige

Wie findet ihr es, dass Willa wieder musikalisch unterwegs ist? Klasse, ich freue mich! Na ja, hätte nicht sein gemusst... Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de