Willa Ford (38) hatte eine Menge Spaß während der Dreharbeiten mit Scott Disick (36)! Die Innenarchitektin gehört zum Renovierungs-Team seiner neuen Show "Flip It Like Disick". In der Sendung peppt dieses mit dem Keeping up with the Kardashians-Star in Los Angeles Häuser zu echten Luxusimmobilien auf. Gegenüber Promiflash erklärte die schöne Blondine nun, wie gut ihr die Zusammenarbeit mit Scott gefiel!

"Es war toll! Wir respektieren uns gegenseitig als Kollegen und er hat einen tollen Stil!", erklärte das ehemalige Model. Die schönsten Situationen der gemeinsamen Dreharbeiten, bekomme der Zuschauer aber gar nicht zu sehen: "Meine Lieblingsmomente waren definitiv die vielen Lacher, als die Kameras aus waren. Die Jungs sind zusammen so lustig!", meinte Willa in dem Interview. Neben ihr gehören auch Scotts bester Freund Benny Luciano, der Auftragnehmer Miki Moor und die Assistentin Lindsay Diamond zu dem tatkräftigen TV-Team.

Willa brachte für die Umräumarbeiten aber zusätzlich noch ihre eigenen Handwerker mit. Für sie sei die Drehzeit besonders anstrengend gewesen – denn die lief parallel zu ihren alltäglichen Arbeitsaufträgen: "Es war verrückt für mein Team. Ich denke, mir war nicht bewusst, dass es sein würde, als hätte man einen weiteren Vollzeitjob. Wir haben es geschafft, aber es waren lange Stunden, um sicherzustellen, dass unsere normalen Kunden zufrieden bleiben, während wir gleichzeitig viel für Scott und die Show designten."

Immer montags um 21:05 Uhr bei E! Entertainment als exklusive TV-Premiere im deutschsprachigen Raum.

Instagram / iamwillaford Willa Ford, 2019

Anzeige

Instagram / letthelordbewithyou Scott Disick, Reality-Star

Anzeige

Getty Images Willa Ford in Los Angeles, 2019

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de