Ashley Graham (31) zeigt ihren Babybauch! Das Model gehört zu jenen werdenden Promi-Mamis, die ihren Fans am Verlauf der Schwangerschaft teilhaben lassen. So postet die US-Amerikanerin seit der Ankündigung ihres ersten Nachwuchses im August immer wieder Schnappschüsse von ihrem prallen Bauch und scheut sich auch nicht davor, ihre Dehnungsstreifen in die Kamera zu drücken. Und mit ihrem neuesten Social-Media-Beitrag setzte die Beauty noch einmal auf nackte Tatsachen: Sie präsentierte sich ohne ein Fitzelchen Stoff!

Auf Instagram lud die 31-Jährige am Dienstag einen Clip hoch, in dem sie ihren hüllenlosen Körper zur Schau stellte: Von Hüfte zu Hüfte filmte sie ihren üppigen Babybauch sowie ihre Brüste, die sie nur mit einem Arm verdeckt hielt. "Ich werde dicker und dicker und versuche meinen neuen Körper jeden Tag zu umfassen. Es ist eine Reise und ich bin so dankbar, dass ich so eine unterstützende Community habe", schrieb die Laufstegschönheit zu dem Video – ihre Follower sind begeistert!

Doch nicht nur in ihrem Eva-Kostüm weiß die Fernsehmoderatorin sich in Szene zu setzen: Anfang September erwischten sie Fotografen in New York in einem mega-heißen Outfit: Ihre beachtliche Wölbung verpackte die Influencerin an dem Abend in einem hautengen roten Latex-Kleid.

Getty Images Ashley Graham 2019 in New York

Instagram / ashleygraham Ashley Graham September 2019

Getty Images Ashley Graham im September 2019 in New York

