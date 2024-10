Nach drei Kindern: Ashley Graham steht zu Dehnungsstreifen

Ashley Graham (36) steht für viele Fans für Selbstakzeptanz. Jetzt hat sie auf Instagram wieder stolz ihre Dehnungsstreifen präsentiert. Während der Paris Fashion Week postete das 36-jährige Model ein Foto in Dessous, das die Veränderungen an ihrem Körper nach der Geburt ihrer drei Kinder zeigt. Zusammen mit ihrem langjährigen Ehemann Justin Ervin (35) hat Ashley die Söhne Isaac, der vier Jahre alt ist, und die zweijährigen Zwillinge Roman und Malachi. Mit diesem mutigen Posting möchte sie ein Zeichen für Selbstvertrauen und Selbstliebe setzen.

Ashley beweist einmal mehr: Sie kann beides – Glamour und Mama-Alltag. In mehreren Bilderreihen präsentierte sie sich beispielsweise in verschiedenen atemberaubenden Outfits, darunter ein schimmerndes goldenes Kleid von Altein und ein rosafarbenes Kleid von Karoline Vitto mit einer markanten roten Schleppe. In einem silbernen Spitzen-Outfit machte sie ein Selfie backstage zusammen mit ihrer Freundin, der Modedesignerin Alice Vaillant, nach deren Show, in der sie selbst als Model auftrat. Kulinarisch ließ sie es sich in der Stadt der Liebe ebenfalls gut gehen und genoss ein Glas Rotwein sowie einen saftigen Burger in angesagten Restaurants.

Ashley hat in der Vergangenheit offen über ihre anfänglichen Unsicherheiten bezüglich ihrer Dehnungsstreifen gesprochen. In einem aufschlussreichen Essay für das Magazin Glamour, den sie kurz nach der Geburt ihrer Zwillinge schrieb, teilte sie ihre Gefühle und Erfahrungen. Sie erinnerte sich daran, wie sie während ihrer ersten Schwangerschaft mit Isaac einige Dehnungsstreifen bekam und deswegen in Tränen ausbrach. In dieser Situation versuchte sie, sich selbst Mut zuzusprechen: "Okay, Ashley, du schaffst das. Du hast schon ein paar, das ist das Leben. Du bist ein Champion für alle Körpertypen, wen kümmert's? Das wird ein großartiger Moment. Du kannst das mit anderen Frauen teilen, es ist fantastisch."

Instagram / ashleygraham Ashley Graham, Model

Getty Images Ashley Graham im August 2024

