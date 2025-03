Model Ashley Graham feiert Broadway-Debüt in "Chicago"

Das international bekannte Model Ashley Graham (37) hat eine aufregende Neuigkeit mit ihren Fans geteilt: Sie wird auf der Broadway-Bühne debütieren. Ab dem 15. April übernimmt Ashley die Rolle der Roxie Hart im legendären Musical "Chicago" im Ambassador Theatre in New York City. In einem emotionalen Instagram-Post verkündete sie die Nachricht und teilte mit, dass sie vor Aufregung kaum die richtigen Worte finden könne. "Ich bin so nervös", sagte die dreifache Mutter in einem Video. Bis zum 25. Mai wird sie in der ikonischen Rolle zu sehen sein.

In ihrer Ankündigung betonte Ashley, wie sehr sie sich auf die neue Herausforderung freue. "Ich habe mir das 2019 auf mein Vision Board geschrieben – passt auf, was ihr euch wünscht, denn Träume werden wahr", schrieb sie und bedankte sich bei der Produktion für die Möglichkeit, diesen Meilenstein ihrer Karriere zu erreichen. Nach eigener Aussage sei sie schon seit Monaten mit der Vorbereitung beschäftigt, um die Figur Roxie Hart, die zuvor schon von Stars wie Pamela Anderson (57) und Christie Brinkley (71) verkörpert wurde, authentisch auf die Bühne zu bringen.

Privat setzte Ashley in ihrer Karriere schon oft Zeichen, besonders als Vertreterin von Body Positivity und Verfechterin von Diversität in der Modewelt. Mit ihrem Wechsel zum Broadway erweitert die Unternehmerin und Mutter ihr kreatives Repertoire um eine ganz neue Facette. Sie ist längst nicht mehr nur Model, sondern auch eine inspirierende Figur im Entertainment-Bereich. Mit dieser Rolle erfüllt sich Ashley nicht nur einen Traum, sondern beweist einmal mehr, dass sie bereit ist, Neues zu wagen und über sich hinauszuwachsen.

Getty Images Ashley Graham bei der Victoria's-Secret-Show 2024

Getty Images Ashley Graham im September 2024

