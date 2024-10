Alle Infos zum Comeback der Victoria's-Secret-Fashionshow

Victoria' Secret ist eine der beliebtesten Dessous- und Unterwäschemarken der Welt. Besonders die Fashionshows waren über viele Jahre in aller Munde – schließlich treten dort die berühmtesten Models und größten Musiker auf. In den vergangenen Jahren erntete die Luxusmarke jedoch immer wieder heftige Kritik wegen ihres Images: es sei nicht genügend Repräsentation für Diversität unter den Models. Das soll sich mit der neuen Show nun ändern. Am 15. Oktober werden die sogenannten "Engel" endlich wieder über den Laufsteg schweben. Unter den Models werden sich die altbekannten VS-Legenden Tyra Banks (50), Adriana Lima (43) und Gigi Hadid (29) befinden, doch auch Candice Swanepoel (35), Imaan Hammam, Grace Elizabeth, Barbara Palvin (31) und Paloma Elsesser werden wieder mit dabei sein. Das alles gab der offizielle Account auf Instagram bereits bekannt. Zum ersten Mal in der Geschichte werden allerdings auch kurvige Models auf dem Laufsteg vertreten sein – angeführt von Ashley Graham (36).

Natürlich wird auch wieder für musikalische Unterhaltung gesorgt. Um die Rückkehr der beliebten Show gebührend zu feiern, dürfen Megastars der Musikwelt selbstverständlich nicht fehlen. Deswegen werden die südafrikanische Newcomerin Tyla und die thailändische Pop-Prinzessin Lisa Manobal (27) von Blackpink ihre Hitsongs auf der Bühne zum Besten geben – doch das ist noch nicht alles: Auch Cher (78) wird eine Performance abliefern und bildet somit die Spitze des Trios. Wie die Marke selbst im Netz preisgegeben hat, ist es das erste Mal, dass alle musikalischen Acts weiblich sind. Die Show wird dieses Jahr in New York City stattfinden und kann über verschiedene Plattformen wie YouTube, Amazon Prime und TikTok gestreamt werden.

Doch woher kommen der komplette Umschwung und der Drang, das Image der Marke zu verändern? Zum einen waren viele Fans sehr unzufrieden, dass die Models auf den Laufstegen immer in das gleiche Körperbild passten: groß und schlank. Der Wunsch nach mehr Diversität und Inklusion in der Anhängerschaft wurde immer größer. Allerdings wurden auch kritische Stimmen laut, die von den Models selbst kamen. Im Podcast "Real Pod" erzählten die ehemaligen VS-Schönheiten Josephine Skriver (31) und Jasmine Tookes (33), dass sie für viele Fotokampagnen fast bis zur Unkenntlichkeit bearbeitet wurden. "Es ist verrückt, wenn die Leute nicht merken, wie bearbeitet die Fotos waren, weil es für mich so offensichtlich ist, wenn man auf unsere alten Kampagnen zurückblickt", bemerkte Jasmine damals.

