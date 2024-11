Ashley Graham teilt süßen Schnappschuss von Söhnchen Roman

Für Ashley Graham (37) sind ihre Kinder das Allerwichtigste. Nach dem Erstgeborenen Isaac folgten 2022 die Zwillinge Malachi und Roman. Nur selten zeigt das Model die drei Jungs auf Social Media, doch in seinem neuesten Instagram-Post ist der kleine Roman zu sehen. Mit angezogenen Beinen sitzt der Promi-Spross in seiner Windel auf einem Wickeltisch. Sein Gesicht verdeckt der Zweijährige mit den Händen, doch die Locken auf seinem Kopf sind perfekt zu erkennen. "Er ist so niedlich!", kommentierte eine begeisterte Userin den Schnappschuss.

Die Geburt von Roman und Malachi war für den Victoria's Secret-Star eine beängstigende Erfahrung. Während der langen Prozedur verblutete die Ehefrau von Justin Ervin (35) fast und wurde ohnmächtig. In einem Essay für Glamour erinnerte sie sich: "Als ich endlich wieder zu mir kam, sah ich mich um und alle standen da. Sie sagten immer wieder zu mir: 'Dir geht es gut. Dir geht es gut. Dir geht es gut.' Sie wollten mir in diesem Moment nicht sagen, dass ich literweise Blut verloren hatte." Nach der Entbindung habe sie das Krankenhausbett vier Tage lang nicht verlassen können.

Die 37-Jährige ist eines der begehrtesten Plus-Size-Models und dafür bekannt, ihren Körper so zu lieben, wie er ist. Mit einer Sache hatte die Brünette allerdings anfänglich ihre Probleme, wie sie dem Magazin verriet. Nachdem sie mit ihrem Ältesten schwanger gewesen war, hatte Ashley sichtbare Dehnungsstreifen, die ihr gar nicht gefielen. Doch auch hier entschied sich die dreifache Mutter, ein Vorbild zu sein und sich zu sagen: "Du bist ein Champion für alle Körpertypen, wen kümmert's? Das wird ein großartiger Moment. Du kannst das mit anderen Frauen teilen, es ist fantastisch."

Instagram / ashleygraham Ashley Grahams Sohn Roman, November 2024

Getty Images Ashley Graham und Justin Ervin auf der Paris Fashion Week im März 2023

