Urlaubsfotos: Ashley Graham zeigt ihre Kurven im Bikini

Ashley Graham (37) hat sich eine kurze Auszeit in Miami gegönnt und begeistert ihre Fans mit Eindrücken von der Reise. Auf Instagram teilte das Model mehrere Schnappschüsse, unter anderem in einem knallgelben Bikini, in dem sie in einer eleganten Cabaña entspannte. Dazu schrieb sie: "Habe mich für drei Tage davongeschlichen. War es wert." Begleitet wurde sie von ihrem Ehemann Justin Ervin (36), mit dem sie die sonnige Atmosphäre, köstliche Cocktails und das kulinarische Angebot der Stadt genoss. In einem Spiegel-Video präsentierte Ashley zudem ein figurbetontes weißes Maxikleid und teilte lustige Highlights wie einen Gewinn an einem Greifautomaten und den Genuss eines saftigen Burgers.

Wie sie auf Social Media verriet, hatte der Trip eigentlich als beruflicher Aufenthalt begonnen, entwickelte sich aber bald zu einem unvergesslichen Kurzurlaub zu zweit. "Miami hatte wie immer alles – gutes Essen, starken Tequila und fantastische Begegnungen", schrieb die Botschafterin für Selbstliebe. Besondere Aufmerksamkeit erhielten ihre Behind-the-Scenes-Eindrücke von South Beach, ebenso wie ihre persönlichen Tipps für die besten Restaurants und Bars der Gegend.

Trotz ihres vollen Terminplans legt die 37-Jährige großen Wert auf ihre Rolle als Mutter. Vor ihrer Reise nutzte sie die Zeit, um mit ihren drei Söhnen – Isaac, Roman und Malachi – noch ein paar Momente zu teilen. Die Zwillinge Roman und Malachi begeistern sich derzeit für die Netflix-Serie "Tiny Creatures", die die Abenteuer kleiner Tiere erzählt – sehr zur Freude der ganzen Familie. "Ich bin 37 Jahre alt und liebe diese Show. Wir sind alle begeistert", schrieb sie im Netz. Ashley, die mit ihrem Einsatz für Körperdiversität in der Modelindustrie seit Jahren neue Maßstäbe setzt, zeigt einmal mehr, wie wichtig ihr die Balance zwischen Karriere, Familie und persönlicher Auszeit ist.

Instagram / ashleygraham Ashley Graham und Justin Ervin, März 2025

Getty Images Ashley Graham, Model

