Ashley Graham wird bei Victoria's-Secret-Show dabei sein

Bald ist es so weit: Victoria's Secret wird die ikonischen Engel wieder über den Laufsteg schicken. Nachdem die Marke in den vergangenen Jahren einige Kritik abbekommen hatte, wurde ihr Image komplett überholt. Schon vor Monaten wurde bekannt gegeben, dass viele der originalen Models auf den Catwalk zurückkehren werden – doch jetzt verrät der offizielle Instagram-Account von Victoria's Secret, dass sich die Fans auch auf ein brandneues Gesicht freuen dürfen. Ashley Graham (36) wird ebenfalls für die Dessous-Marke laufen! "Ich freue mich sehr darauf, so viele kurvige Frauen aller Formen und Größen auf diesem Laufsteg zu repräsentieren. Ich fühle mich geehrt, auf dieser Bühne zu stehen. Ich möchte, dass die Menschen sich gesehen fühlen. Deswegen habe ich diese Show zugesagt", erklärt das Model in dem Ankündigungsvideo.

Obwohl sich für die Marke vieles geändert hat, wird eine Sache gleich bleiben: Viele der Models werden die ikonischen Flügel tragen dürfen – denn diese haben ihnen auch den Engelstitel eingebracht. Für Ashley ist das ein Grund zur Freude. "Ich war sehr neugierig, wie das mit den Flügeln funktioniert, aber sie sind überraschend bequem. Ich habe mir Sorgen gemacht, aber sie sind wunderschön. Das Gold und die Details – alles ist wunderschön", teasert sie an. Aber das ist nicht das Einzige, dem sie schon voller Aufregung entgegensieht. "Ich freue mich am meisten darüber, vielleicht mit Cher (78) ein bisschen Augenkontakt zu haben. Das wäre so ikonisch", meint die dreifache Mutter verschmitzt. Cher bildet zusammen mit Lisa Manobal (27) von der Band Blackpink und Tyla die musikalische Untermalung der Show.

Am 15. Oktober wird die Show stattfinden, was bedeutet, dass die Vorbereitungen gerade in den letzten Zügen liegen. Die Fans der Marke sind schon ganz heiß darauf, die neue Kollektion zu sehen. Besonders, weil ikonische Supermodels wie Tyra Banks (50) und Gigi Hadid (29) sie präsentieren werden. Doch auch Candice Swanepoel (35), Imaan Hammam, Grace Elizabeth, Taylor Hill (28) und Paloma Elsesser werden im Scheinwerferlicht zu sehen sein. Allerdings wünschen sich nach wie vor viele Fans der Show, dass andere ursprüngliche Models wie Gisele Bündchen (44) oder gar Heidi Klum (51) ebenfalls zur Show zurückkehren.

Getty Images Ashley Graham, US-amerikanisches Model

Getty Images Tyra Banks bei der Victoria's-Secret-Show, November 2001

