Ein Teil der Besetzung der kommenden Marvel-Serie steht! "Helstrom" wird die erste Horror-Reihe der Filmemacher. In der ersten Staffel mit insgesamt zehn Episoden geht es um die Geschwister Ana und Daimon Helstrom. Die beiden sind Sohn und Tochter eines mysteriösen, mächtigen Serienmörders und bekämpfen mit ihren Fähigkeiten das Üble der Menschheit – mit eigenem Familiendrama. Nun steht endlich die erste Auswahl der mitwirkenden Schauspieler: Und einige sind gar nicht mal so unbekannt.

Laut Just Jared übernimmt die männliche Hauptrolle Tom Austen. Den 31-Jährigen kennt man vor allem als Bodyguard aus der US-amerikanischen Serie "The Royals". An Toms Seite wird Sydney Lemmon die Rolle der Ana Helstrom besetzen. Sydney spielt in der AMC-Serie "Fear The Walking Dead" die Helikopterpilotin Isabelle. Außerdem wird die Figur Victoria Helstrom, die Mutter der beiden Hauptcharaktere, vom ehemaligen Homeland-Star Elizabeth Marvel verkörpert. Neben diesen Stars wurden noch weitere Mitglieder des Casts bekannt gegeben. Auch Ariana Guerra, Robert Wisdom, June Carryl und Alain Uy werden Bestandteil der Grusel-Reihe.

Der Superhelden-Schocker "Marvel's Helstrom" basiert auf dem amerikanischen Comic "Hellstrom". Das Buch konzentriert sich auf den Charakter des Daimon Helstrom, welcher auch als Sohn des Satans betitelt wird.

