Große Trauer um Daphne Dorman (✝44)! Die Transgender-Aktivistin hat sich das Leben genommen. Sie engagierte sich jahrelang in der LGBT-Community, arbeitete unter anderem als Schauspielerin sowie Entertainerin und hatte sich in der Stand-up-Comedy-Szene einen Namen gemacht. Am vergangenen Freitag teilte die 44-Jährige auf Social Media einen Abschiedsbrief und wurde wenig später tot aufgefunden: Die Mutter einer kleinen Tochter beging Suizid.

Auf ihrem Facebook Account hatte sie kurz zuvor noch einen Beitrag geschrieben: "Es tut mir leid. Ich habe heute Morgen viel darüber nachgedacht, wie ich euch allen ein letztes 'Lebewohl', ein letztes 'es tut mir leid' und ein letztes 'ich liebe dich' sagen soll. Es gibt keinen einfachen Weg, das zu tun", begann die Blondine ihren Post. Sie bittet all ihre Liebsten um Vergebung, sie hätten nichts falsch gemacht. Sie hoffe, dass sie sich an ihre besseren Zeiten erinnern würden.

Besonders tragisch: Daphne hinterlässt eine kleine Tochter. "Bitte helft Naia, zu verstehen, dass nichts davon ihr Fehler ist. Bitte erinnert sie daran, dass ich sie mit jeder Faser meines Daseins geliebt habe", schrieb die US-Amerikanerin weiter. In den Kommentaren nahmen zahlreiche Fans und Freunde Abschied von ihr. Auch ihre Schwester Betty Kugler hinterließ rührende Zeilen: "Süße, süße Daphne! Ich wünschte, wir alle hätten dir helfen können, durch deine Dunkelheit zu gelangen. Wir werden dich immer lieben, flieg hoch, süßer Engel."

Sind Sie selbst depressiv oder haben Sie Selbstmord-Gedanken? Dann kontaktieren Sie bitte umgehend die Telefonseelsorge (www.telefonseelsorge.de). Unter der kostenlosen Hotline 0800-1110111 oder 0800-1110222 erhalten Sie anonym und rund um die Uhr Hilfe von Beratern, die Auswege aus schwierigen Situationen aufzeigen können.

Instagram / daphnedorman Daphne Dorman im Dezember 2018

Instagram / daphnedorman Daphne Dorman, Schauspielerin

Instagram / daphnedorman Daphne Dorman mit ihrer Tochter Naia



