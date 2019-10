Ronan Farrow (31) ganz privat! Durch seine berühmten Eltern Mia Farrow (74) und Woody Allen (83) stand er schon früh im Rampenlicht. Als Enthüllungsjournalist machte sich der Promi-Spross in den vergangenen Jahren auch selbst einen Namen. So brachte eine seiner Reportagen den Skandal um Harvey Weinstein (67) überhaupt erst ins Rollen. Nun teilte Ronan intimere Neuigkeiten mit der Öffentlichkeit: Er hat sich mit seinem Freund Jon Lovett verlobt!

Das berichtete der 31-Jährige jetzt selbst in seinem neuen Buch Catch and Kill – und genau damit hatte er seinem Liebsten auch die Frage aller Fragen gestellt. In einem ersten Entwurf seines Werks schrieb Ronan einfach die Frage "Ehe?" auf eine Seite und schickte das Buch dann an Jon. "Er hat den Entwurf gelesen und den Antrag hier gefunden und sagte: 'Sicher'", erklärt er in seinem Buch.

Ronan und Jon lernten sich bereits 2013 kennen. Kurz zuvor hatte Jon seinen Job als Redenschreiber für den damaligen US-Präsidenten Barack Obama (58) aufgegeben. Danach arbeitete er als Autor bei mehreren Comedyserien.

Getty Images Ronan Farrow bei den Peabody Awards

Anzeige

Getty Images Jon Lovett auf der Politicon, 2017

Anzeige

Getty Images Ronan Farrow bei der Premiere von "Pokemon Detective Pikachu"

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de