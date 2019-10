Ron Ely verlor an einem Tag seine halbe Familie! Dem US-Amerikaner gelang in den 60er-Jahren mit seiner Hauptrolle in der TV-Serie "Tarzan" der Durchbruch im Showbusiness. Und auch danach war er an erfolgreichen Produktionen wie "100 Fäuste und ein Vaterunser" oder "Slavers" beteiligt. Doch jetzt wird sein Leben von einem blutigen Vorfall überschattet: Seine Ehefrau Valerie Lundeen Ely wurde von ihrem gemeinsamen Sohn Cameron ermordet!

Die schreckliche Tat ereignete sich am Dienstagabend auf dem Anwesen der Familie in Santa Barbara, wie es in einem Statement der örtlichen Polizei heißt. Demnach fanden die Beamten nach einem eingegangenen Notruf die erstochene 62-Jährige im Haus vor, den tatverdächtigen Sohn stellten die Behörden ebenfalls auf dem Grundstück. "Er stellte eine Bedrohung dar, deswegen feuerten vier Polizisten mit ihren Dienstwaffen auf den Verdächtigen und verwundeten ihn tödlich", wird in der öffentlichen Erklärung geschildert.

Kurios: Cameron hatte nach der Tat selbst den Notruf abgegeben und dabei seinen Vater als Schuldigen hingestellt. Nach Angaben von TMZ hatte der vermeintliche Mörder atemlos und weinend am Telefon behauptet, dass der 81-Jährige versucht hätte, seine Mutter anzugreifen. Der Schauspieler wurde bei dem Massaker nicht verletzt.

Splash News Schauspieler Ron Ely

