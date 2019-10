Melanie Müllers (31) Knirps ist noch nicht einmal zwei Wochen alt – und schon geht es für ihn mit Mama ins Flugzeug! Die Ballermann-Sängerin brachte den kleinen Matty am 6. Oktober in Deutschland per Kaiserschnitt zur Welt. Nur eine Woche danach stand der Workaholic schon wieder auf der Bühne. Die ersten Termine in Deutschland haben Mama und Kind jetzt aber überstanden, weshalb Melli mit dem Wonneproppen nun in ihre Wahlheimat Mallorca zurückkehrte. Matty sah die Tour über den Wolken aber offenbar gelassen!

"Erster Flug mit Mäusebär. Wieder zurück in die Heimat", kommentierte die Blondine ein Foto auf Instagram. Darauf ist die frischgebackene Zweifach-Mama mit dem Säugling zu sehen, der seelenruhig in ihrem Armen schläft. Dass die einstige Dschungelkönigin ihren Job und das Mutter-Sein gut unter einen Hut bekommt, zeigte sie schon bei ihrem Töchterchen. Zwölf Tage nach der Geburt von Mia Rose (2) performte sie ebenfalls wieder vor Publikum – und trotzte hinterher einem gewaltigen Shitstorm im Netz.

Ruhiger wird es für die "Dieses Leben ist geil"-Interpretin in nächster Zeit mit ihren zwei Kindern sicher nicht werden: Auf Social Media kündigte Melanie bereits an, am Freitag ihren letzten Gig der Saison im Bierkönig auf der Baleareninsel zu spielen. Nur einen Tag danach wartet schon der nächste Auftritt in Trier auf sie.

Wehnert, Matthias / ActionPress Melanie Müller beim Oktoberfest in Wiesbaden

Instagram / melanie.mueller_offiziell Melanie Müller und Sohnemann Matty

