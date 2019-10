Eine traurige Nachricht erschüttert die Schauspielwelt: Bill Macy, besser bekannt als Walter Findlay aus der US-amerikanischen Sitcom "Maude", ist tot. In der beliebten Serie zauberte er von 1972 bis 1978 den Zuschauern ein großes Lachen ins Gesicht. Doch vor allem in den vergangenen neun Jahren wurde es zunehmend ruhig um den Charakterdarsteller. Sein Auftritt in der Serie "Hawthrone" im Jahr 2010 sollte offenbar sein letzter sein. Am Donnerstag ist der Charakterdarsteller im Alter von 97 Jahren verstorben.

Bills Manager Matt Beckoff bestätigte auf Facebook die traurige Nachricht: "Mein Kumpel Bill Macy ist heute Abend um 19:13 Uhr gestorben", verkündet er. Und ergänzt: "Er war bis zum Schluss ein Hitzkopf." Beckoff schließt den Beitrag mit Beileidsbekundungen ab, die er an Samantha Harper richtet, die Frau des verstorbenen My Name is Earl-Darstellers. Zur Todesursache gibt er keine Auskunft.

Bill Macey wuchs im Ney Yorker Stadtteil Brooklyn auf und schlug sich dort zunächst als Taxifahrer durch. Ende der 50er Jahre entschied er sich dann, als Schauspieler durchzustarten – und ergatterte erste Rollen am New Yorker Broadway. Nachdem er in der Komödie "Frühling für Hitler" im Jahre 1968 zeigte, dass er ein großes komödiantisches Talent mitbringt, wurde er in Film und Fernsehen meist für humoristische Figuren besetzt und genau damit auch bekannt.

Getty Images Bill Macy, US-amerikanischer Schauspieler

Splash News Schauspieler Bill Macy

MEGA Bill Macy in Beverly Hills, August 2008



