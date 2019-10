Zu Halloween gibt sich Kourtney Kardashian (40) immer ganz besonders viel Mühe. Der Reality-TV-Star bewies bereits in den vergangenen Jahren, wie sehr das Gruselfest Spaß machen kann, denn die dreifache Mama schlüpfte sogar schon in die Rolle von Michael Jackson (✝50). Mit ihrem jüngsten Post belegte Kourtney erneut ihr Talent für die Kostümierung – und zeigte sich im Ariana Grande-Look!

Auf Instagram veröffentlichte die Schwester von Kim Kardashian (38) nun zwei Bilder, die sie im Outfit der Sängerin zeigen. Kourtney trägt auf den Fotos ein pinkes Babydoll-Kleid – und kombiniert dazu den typischen hohen Zopf der "Bang Bang"-Interpretin. Zu dem Bild schrieb sie den Titel von Arianas (26) Song "No Tears Left to Cry". Bei dem Foto könnte es sich allerdings um ein altes Bild handeln, denn bereits im vergangenen Jahr verkleidete sich Kourtney als Ariana. In welchem Kostüm sie sich dieses Jahr schlussendlich also präsentieren wird, verriet sie noch nicht.

Fans spekulieren zurzeit, ob die Kardashian-Jenner-Schwestern sich womöglich als Gruppe verkleiden? Im vergangenen Jahr zeigte sich die 40-Jährige nicht nur als Ariana – sie präsentierte sich auch mit Khloe (35), Kylie (22) und Co. als Victoria's Secret-Engel. Die fünf Schwestern durften für ihr Kostüm sogar die originalen Flügel des Dessous-Labels anlegen.

Instagram / kourtneykardash Kourtney Kardashian, 2019

Getty Images Ariana Grande, Musikerin

Splash News Die Kardashian-Jenner-Schwestern als Victoria's Secret-Engel, Halloween 2018

