Kourtney Kardashian verzaubert Fans mit kurzem Spitzenkleid

Kourtney Kardashian (46) sorgt mit ihren neuesten Instagram-Fotos für Aufsehen. Die Reality-TV-Ikone präsentierte sich in einem schwarzen Spitzen-Minidress, das mit langen, durchsichtigen Ärmeln und einem angesetzten Maxirock kombiniert war. Für ihr Styling zeichnete Promi-Hairstylist Igor Rosales verantwortlich, während Tonya Brewer sich um ihr makelloses Make-up kümmerte. Eine der Aufnahmen erregte besondere Aufmerksamkeit: Kourtney drehte sich um und gewährte der Kamera einen Blick auf ihren freizügig präsentierten Allerwertesten. Die Fotoserie, die sie mit den Worten "immer die landschaftlich reizvolle Route nehmen" und dem Lied "Maps" von den Yeah Yeah Yeahs unterlegte, erregte auch in ihrer Familie Aufmerksamkeit – Schwester Khloé Kardashian (40) kommentierte mit einem Peach-Emoji.

Erst wenige Tage zuvor hatte Kourtney ihrem Ehemann Travis Barker (49) anlässlich des Vatertags eine rührende Hommage gewidmet. Auf Social Media teilte sie zahlreiche private Momente, darunter ein süßes Bild von Travis, wie er mit ihrem gemeinsamen Sohn Rocky (1) eingeschlafen war. "Alles Gute zum Vatertag für den Mann, der mit seinem ganzen Herzen liebt – für unser Baby, für meine drei, für seine drei… für unsere sieben", schrieb sie. Travis antwortete liebevoll: "Ich liebe dich, meine Frau." Die beiden planen offenbar, ihre Familie weiter zu vergrößern. Ein Insider berichtete, dass Kourtney und Travis derzeit "auf traditionelle Weise" an einem weiteren Kind arbeiten. Sollte das nicht gelingen, sei eine Leihmutterschaft eine Option, inspiriert durch die Erfahrungen ihrer Schwestern Kim (44) und Khloé Kardashian.

Die TV-Persönlichkeit hat bereits drei Kinder, die sie mit ihrem Ex-Partner Scott Disick (42) großzieht: Mason (15), Penelope (12), die jetzt bereits in die siebte Klasse kommt, und Reign (10). Travis brachte Landon (21), Alabama (19) und seine Stieftochter Atiana (26) aus einer früheren Beziehung mit in die Ehe. Seit ihrer Hochzeit führen Kourtney und Travis ein Zusammenspiel aus Patchwork-Familienleben und leidenschaftlicher Romanze, das ihre Fans begeistert. Die elegante und zugleich aufregende Bildsprache, die Kourtney nun zeigt, spiegelt ihren Stil wider, der sie seit ihrer Beziehung mit Travis stärker in Richtung Punk und Rock'n'Roll geführt hat – ein Look, der perfekt zu ihrem für sie typischen Mut zur Selbstinszenierung passt.

Instagram / kourtneykardash Kourtney Kardashian, Juni 2025

Instagram / kourtneykardash Kourtney Kardashian im Juni 2025

Getty Images Travis Barker und Kourtney Kardashian, März 2022