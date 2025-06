Süß: Kourtney Kardashian teilt Familienfotos mit Baby Rocky

Kourtney Kardashian (46) hat einige neue Fotos von sich und ihrem jüngsten Sohn Rocky Thirteen geteilt und damit einmal mehr bewiesen, wie sehr sie die Zeit mit ihrem kleinen Jungen genießt. Auf Instagram postete die Unternehmerin am Freitag eine Bilderreihe, die sie gemeinsam mit dem 19 Monate alten Rocky zeigt. Auf einem der Bilder ist zu sehen, wie sie den Kleinen auf ihrem Arm trägt, während ein anderes einen Moment zeigt, in dem sie nebeneinander einen Flur entlanggehen. Begleitet wurden die intimen Aufnahmen von einer berührenden Botschaft: "Wahre Liebe wird dich immer zurück zu deiner eigenen Seele bringen."

Rocky, der Sohn von Kourtney und ihrem Ehemann Travis Barker (49), kam im November 2023 zur Welt. Zusammen mit ihrem Ex-Partner Scott Disick (42) hat die "Keeping Up with the Kardashians"-Darstellerin außerdem drei ältere Kinder: Mason, Penelope und Reign. Auch Travis brachte Kinder aus einer früheren Beziehung in die Ehe mit Kourtney mit. Die Patchwork-Familie scheint glücklich miteinander zu sein, und Baby Rocky steht dabei offenbar oft im Mittelpunkt. Bereits in der Vergangenheit sprach Kourtney offen darüber, wie sehr sie es genießt, jede mögliche Minute mit ihrem jüngsten Kind zu verbringen. "Er war noch nie in seinem eigenen Bettchen. Es ist das Schönste überhaupt", schwärmte sie vor einiger Zeit auf Instagram.

Kourtney und Travis sind bekannt für ihre liebevollen Gesten und gemeinsamen Auftritte, doch nicht immer stößt das auf positive Resonanz. Bei einem WWE-Event vor wenigen Tagen, das die Familie gemeinsam besuchte, ernteten sie gemischte Reaktionen aus dem Publikum. Trotz des Buhens einiger Zuschauer zeigte sich das Paar unbeeindruckt. Während Travis mit einem entspannten Friedenszeichen reagierte, blieb Kourtney ganz bei ihrem Sohn und ließ sich nicht aus der Ruhe bringen. Offenbar ist für die Unternehmerin nichts wichtiger, als die Zeit mit ihrem kleinen Rocky zu genießen, egal wo sie sind und wie das Publikum reagiert.

Instagram / kourtneykardash Kourtney Kardashian, TV-Bekanntheit mit Sohn Rocky

Instagram / kourtneykardash Kourtney Kardashian, TV-Bekanntheit

