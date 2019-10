Anna von Klinski ist auf der Social-Media-Überholspur unterwegs! In den vergangenen Jahren mauserte sie sich zu einer echten Web-Queen. Mit mittlerweile 435.000 Followern auf Instagram macht sie anderen Influencerinnen wie Gerda Lewis (26) starke Konkurrenz. 2018 zählte ihr Account sogar zu den wachstumsstärksten in Deutschland. Nun erhielt das Model seine erste Auszeichnung: Anna ist stolze Preisträgerin eines E! People's Choices Awards.

Am Dienstagabend wurde die Überfliegerin in München zur Gewinnerin in der Kategorie German Social Star gekürt. Damit setzte sie sich gegen Nominierte wie zum Beispiel die Germany's next Topmodel-Bekanntheiten Sara Leutenegger (25) und Vanessa Fuchs (23) durch. Nach der von Cathy Hummels (31) und Jochen Schropp (40) moderierten Verleihung meldete sich Anna in ihrer Instagram-Story bei ihren Fans: "Ich habe gewonnen und das habe ich nur euch zu verdanken. Ich genieße den Moment." Der deutsche Lokal-Award wurde in diesem Jahr zum ersten Mal verliehen.

Das Geheimnis ihres Erfolgs ist laut Anna ihr authentischer und natürlicher Content. "Alle Bilder würde ich auch für mich so machen, wenn ich sie jetzt nicht hochladen würde", erklärte sie im Interview mit BOULEWAHR!. Auch bei der Preisverleihung betonte sie: "Allgemein möchte ich einfach positiv rüberkommen, ich möchte den Menschen etwas Tolles zeigen und das Beste aus ihnen herausholen."

Instagram / annaklinski Anna von Klinski in London

Anzeige

Getty Images Jochen Schropp, Jorge Gonzalez, Anna von Klinski und Cathy Hummels

Anzeige

Getty Images Anna von Klinski bei der Berlin Fashion Week

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de