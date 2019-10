Gwen Stefani (50) erhielt im Laufe ihrer Karriere zahlreiche Preise! Ob MTV Video Music Award, BRIT Award, Grammy oder Billboard Music Award – die Sängerin hat sie schon alle abgestaubt. Doch nicht nur ihre Musik ist preisverdächtig, auch ihr Style, denn: Nun kommt eine ganz besondere Auszeichnung zu ihrer Sammlung hinzu. Gwen wird bei den diesjährigen People's Choice Awards zum Fashion Icon gekürt.

Am 10. November dieses Jahres soll das Event in Kalifornien steigen und die ersten Gewinner scheinen schon festzustehen – darunter auch die Dreifach-Mama. Im Interview mit E! News verriet sie, wie viel ihr dieser Preis bedeutet: "Ich bin so dankbar, dass ich diese Auszeichnung erhalten habe und mich weiterhin von denen inspirieren lassen kann, die sich von anderen abheben und ihren einzigartigen Stil und ihre Individualität schätzen." Als Künstlerin, Musikerin und Unternehmerin sei Mode für sie immer ein kreativer Ausgangspunkt, um ihre Persönlichkeit und Musik auszudrücken, erklärte sie weiter.

Im vergangenen Jahr wurde Modedesignerin Victoria Beckham (45) auserwählt. Dass Gwen nun in ihre Fußstapfen tritt, sei für sie noch immer "bizarr und verrückt". Es bringe sie dazu, an ihre Jugend zurückzudenken: "Wie ich damals das Vogue-Magazin durchgeblättert habe und dachte: 'Oh, diese Mädchen, das ist nicht real. Ich werde diese Klamotten nie in die Hände bekomme.'" Jetzt an diesem Punkt zu sein, an dem sie diese Auszeichnung erhält, sei irgendwie surreal.

SIPA PRESS / ActionPress Gwen Stefani bei der Gala for the Global Ocean 2019 in Monte Carlo

MEGA Gwen Stefani in New York, September 2019

Getty Images Gwen Stefani auf der Met Gala 2019

