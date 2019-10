Der Witwer von "Emmerdale"-Schauspielerin Leah Bracknell (✝55) rührt Fans mit einem bewegenden Tribut. Die Darstellerin von Zoe Tate war im September 2019 im Alter von 55 Jahren gestorben. Sie hatte nach drei Jahren den Kampf gegen den Lungenkrebs verloren. Die “Emmerdale”-Macher haben ihr gerade zwei Folgen der Serie gewidmet. Vollends zu Tränen gerührt wurden die Fans aber von Zoes Witwer Jez Hughes: Der feierte im Netz das Andenken seiner Frau.

"Der Geist meiner geliebten Ehefrau, besten Freundin und Seelengefährtin ist frei", schrieb Jez auf seiner Facebook-Seite. "Ali ist der mutigste Mensch, den ich je getroffen habe und sie hat die letzten drei Jahre ihrer Krebserkrankung mit Würde, Anmut und Licht überstanden." Der Witwer fügte hinzu: "Sie hat mir mehr beigebracht, als ich ermessen kann und wir haben mehr geteilt, als ich es je in diesem Leben für möglich gehalten hätte."

Jez teilte auf Facebook aber auch sein Leid. "Mein Herz ist wahrlich gebrochen und der Schmerz ist enorm", schrieb der Witwer. Er wolle sich aber an Leahs Stärke ein Vorbild nehmen, um ihr Erbe hinaus in die Welt zu tragen. Die Schauspielerin verkörperte in "Emmerdale" eine der ersten lesbischen Figuren in einer britischen Seifenoper. Wie beliebt die Schauspielerin war, zeigte sich auch, als Fans mehr als 50.000 Pfund (rund 58.000 Euro) für ihre Krebstherapie spendeten.

Instagram / leahbracknell Schauspielerin Leah Bracknell

Getty Images Schauspielerin Leah Bracknell

Instagram / leahbracknell Leah Bracknell, Schauspielerin

