Diese Nachricht schockiert die Serienwelt! 16 Jahre lang stand Leah Bracknell als Zoe Tate für "Emmerdale" vor der Kamera. Rund zehn Jahre nachdem sie das Format 2005 verlassen hatte, bekam die Schauspielerin die traurige Diagnose: Sie hat Lungenkrebs. Nachdem Leah jahrelang gegen die schwere Krankheit angekämpft hat, herrscht jetzt traurige Gewissheit. Schon im September ist der TV-Star im Alter von 55-Jahren gestorben.

"In tiefster Trauer bestätigt Leah Bracknells Familie, dass sie im September drei Jahre nach ihrer Diagnose mit Lungenkrebs im fortgeschrittenen Stadium verstorben ist", heißt es laut Evening Standard in einem Statement ihres Managers. Die Verstorbene habe trotz des Schicksalsschlages nie die Hoffnung aufgegeben und ihrer Erkrankung mit positiven Gedanken entgegengewirkt. "Leah war voller Energie und Lebensfreude, sie hatte ein gutes Herz und schenkte allen um sich herum viel Liebe", heißt es in den emotionalen Zeilen weiter.

Die Familie sei vor allem froh darüber, in den schweren Stunden von den Fans begleitet zu werden. "Sie möchten der ganzen Öffentlichkeit für ihre Unterstützung danken", erklärt der Betreuer. Leahs "Emmerdale"-Rolle, die sie im Dezember 1989 übernommen hatte, wurde vor allem dadurch bekannt, dass sie der damals erste lesbische Charakter der Serie gewesen ist.

Instagram / leahbracknell "Emmerdale"-Star Leah Bracknell

Instagram / leahbracknell Schauspielerin Leah Bracknell

Getty Images Leah Bracknell mit ihren "Strangers On A Train"-Kollegen



