Die "Emmerdale"-Stars behalten Leah Bracknell (✝55) in liebevoller Erinnerung! Rund zehn Jahre nach ihrem Ausstieg aus der britischen TV-Serie war die Schauspielerin an Lungenkrebs erkrankt. Obwohl sie sich im Kampf gegen die Krankheit im vierten Stadium lange Zeit tapfer geschlagen hatte, verlor die Britin diesen drei Jahre nach ihrer Diagnose: Wie am Mittwoch bekannt wurde, verstarb die 55-Jährige im September. Mit ihrer Familie und ihren Freunden trauern auch die einstigen Set-Kollegen um sie!

Das Team gedachte Leah in einem Twitter-Post: "Sie war 16 Jahre lang ein sehr beliebtes Mitglied des "Emmerdale"-Casts. Leah war eine sehr großzügige und fürsorgliche Kollegin." Auch Co-Star Lisa Riley richtete im Netz Worte des Abschieds an die Zoe-Tate-Darstellerin: "Du hast deinen Kampf viel zu früh verloren. Ruhe in Frieden. Der Himmel erhält einen Engel der wahrhaftigsten Sorte." Regisseur Duncan Foster erinnert sich an Leah als eine sehr besondere und talentierte Frau sowie eine der ersten Schauspielerinnen, mit denen er in seiner Karriere zusammen gearbeitet habe.

1989 hatte die 55-Jährige zum ersten Mal vor der Kamera des Formats gestanden und war diesem 16 Jahre treu geblieben. Ihre Figur bleibt vor allem deswegen in Erinnerung, weil sie eine der ersten lesbischen Rollen in einer Seifenoper gewesen ist.

Instagram / leahbracknell Leah Bracknell, Schauspielerin

Ken McKay/ITV/REX/Shutterstock Schauspielerin Lisa Riley

Getty Images Schauspielerin Leah Bracknell

