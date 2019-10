Ist sie es wirklich? Egal, wo der Youtube-Star Loren Gray (17) auf der Welt auch sein mag – sie wird überall erkannt! Denn der Teenager ist sehr erfolgreich. Sie hat einen Plattendeal mit "Capitol Records" und ist die erfolgreichste "TikTokerin" auf der Welt. Mit 34,4 Millionen Followern gilt sie als die berühmteste Persönlichkeit auf der Social-Media-Video-App. Ihr Markenzeichen: Ihr puppenhaftes Gesicht mit großen blauen Augen und ihre blonde Mähne. Doch nun die große Überraschung: Die ewige Blondine hat ganz plötzlich braune Haare!

Der Web-Star postete vor einigen Tagen ein TikTok-Video auf seinem Instagram-Kanal, in dem nach wenigen Sekunden die krasse Verwandlung von blond zu brünett zu sehen ist. Ihre Beschreibung zum Post: "Oh nein, sie hat etwas getan". Und ihre Follower? Sie reagierten gemischt: Manche Fans überhäuften sie mit Komplimenten wie: "Ungelogen, du hast noch nie besser ausgesehen." Andere reagierten wiederum entsetzt – sie schrieben: "Du siehst aus wie eine Mutter", "So sieht sie viel älter aus" oder auch "Oh mein Gott, Loren, warum hast du das getan?"

Ihre nächsten Bilder von sich kommentierte Loren mit: "Die blonde Loren ist nur gelaufen, damit die brünette Loren rennen konnte". Die Typ-Veränderung des Teenie-Stars klingt schon fast wie ein Neuanfang. Nach ihrem Nervenzusammenbruch im letzten Jahr wäre das zumindest nachvollziehbar. Damals ist der 17-jährigen US-Amerikanerin nämlich der Schönheitsdruck, dem sie sich selbst täglich aussetzte, einfach über den Kopf gewachsen.

Instagram / loren Loren Gray, September 2019

Getty Images Loren Gray bei den American Music Awards 2018

Instagram / loren Loren Gray, Oktober 2019

