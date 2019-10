Endgültiges Liebes-Aus bei Meghan King Edmonds (35) und ihrem Mann Jim Edmonds! Der Real Housewives of Orange County-Star kündigte erst vor wenigen Tagen an, zusammen mit dem ehemaligen Baseballprofi eine Paartherapie zu machen. Meghan hatte ihrem Mann zuvor vorgeworfen, eine Affäre mit einer ihrer vier Nannys zu haben. Dieser Versöhnungsversuch ist aber offenbar gescheitert: Jim hat jetzt die Scheidung eingereicht – und das nur einen Tag nach dem fünften Hochzeitstag der beiden!

Wie Us Weekly berichtet, soll der 49-Jährige die Scheidungspapiere am Freitag abgegeben haben. Die Anschuldigungen bezüglich eines Verhältnisses mit dem Kindermädchen hat der siebenfache Vater immer bestritten. Trotzdem war Meghan überzeugt, dass an ihren Vermutungen etwas dran ist. Ihren drei gemeinsamen Kindern zuliebe wollte sie dennoch um die Beziehung kämpfen. "Ich bin gerade verletzt und das beeinflusst unser Leben extrem, aber wenn wir uns jetzt trennen, nur weil er untreu war, dann beeinflusst das auch die Leben vieler anderer", meinte sie im Interview mit Daily Dish. Warum sich Jim, trotz dieses Annäherungsversuchs seiner Noch-Ehefrau, am Ende doch für die Trennung entschieden hat, ist nicht bekannt.

Sollte an den Nanny-Affäre-Gerüchten etwas dran sein, wäre es allerdings nicht das erste Mal, dass Jim mit einer anderen Frau angebandelt hat. Erst vor etwa vier Monaten kam heraus, dass er einem Fan anzügliche Nachrichten geschrieben hatte, während Meghan mit den gemeinsamen Zwillingen hochschwanger gewesen war. Er soll seinem Groupie sogar ein Video geschickt haben, in dem er masturbiert – und das während Meghan kurz vor der Geburt im Krankenhaus lag. Jim beteuert aber bis heute, dass es bei den Cyber-Zärtlichkeiten geblieben ist und er seinen Online-Flirt nie zu einem echten Schäferstündchen getroffen habe.

Instagram / meghankedmonds Meghan King Edmonds und Jim Edmonds mit ihren Kindern Hayes, Hart und Aspen

Instagram / meghankedmonds Jim Edmonds und seine Frau Meghan King Edmonds

Instagram / meghankedmonds Meghan King Edmonds und Jim Edmonds mit ihrer Tochter Aspen

