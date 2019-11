Wird die RTL-Redaktion bald zu einem Kindergarten umgebaut? Zuletzt erwarten die Moderatorinnen des erfolgreichen TV-Senders ein Baby nach dem anderen. Zuerst verkündete Angela Finger-Erben (39) ihre zweite Schwangerschaft, dann folgten zeitgleich Elena Bruhn und Sandra Kuhn (37) mit ihren Nachwuchs-News. In diese illustre Runde gesellt sich nun auch Annika Begiebing. Das Gesicht der Sendung "Life" verkündet jetzt, dass sie ihr zweites Kind erwartet.

"Ich bin jetzt im sechsten Monat schwanger. Der Termin ist der 1. März", schwärmt die Blondine nun im RTL-Interview. Ihre Arbeit in dem Unterhaltungsformat will die Hildesheimerin aber noch so lange wie möglich machen. Hierfür hat sie sogar einen wasserdichten Plan ausgeheckt. "Die Sendung ist immer samstags, es soll ein Sonntagskind werden, das wäre ja eigentlich perfekt. Da kann ich ja Samstag die Woche drauf wieder da sein, oder?", witzelt sie weiter.

Stellt sich nur die Frage, ob Annika und ihr Partner, dem sie vor vier Jahren das Jawort gab, noch einen weiteren Jungen bekommen oder sich ihr Sohnemann über eine Schwester freuen darf: "Wir wissen noch nicht, was es wird. Es bleibt spannend." Beim Ultraschall habe der Nachwuchs in ihrem Bauch dieses Geheimnis nämlich für sich behalten. "Es streckt einem immer das Hinterteil entgegen", berichtet die 38-Jährige.

