Süße Nachrichten von Moderatorin Angela Finger-Erben (39)! Der TV-Star wurde in den vergangenen Wochen vor der Kamera mächtig gefordert: Während des Dschungelcamps führte sie jeden Abend auf RTL durch die dazugehörige Live-Talkshow "Die Stunde danach" mit passenden Promigästen wie Jürgen Milski (55) und Co. Was damals noch keiner wusste: Angela ist schwanger und erwartet aktuell ihr zweites Kind, wie sie jetzt ganz überraschend verkündete!

Den Baby-Hammer offenbarte die 39-Jährige am frühen Montagmorgen in der Sendung Guten Morgen Deutschland. Zuvor hatten bereits einige Follower auf ihrer Instagram-Seite vermutet, dass Angela in anderen Umständen ist. Nun sei sie einfach froh, ihre kleine aber schon erkennbare Kugel nicht mehr unter weiten Klamotten verstecken zu müssen.

Angela hat bereits eine kleine Tochter, die im Juli 2016 zur Welt gekommen war. Ob es nun wieder ein Mädchen wird? "Wir wissen es zu 90 Prozent", erklärte sie stolz in dem Morgenmagazin. Verraten wollte sie das Geschlecht allerdings noch nicht, denn bereits bei ihrem ersten Kind hatten sich die Ärzte trotz 99-prozentiger Vorhersage geirrt.

Instagram / juergen.milski Angela Finger-Erben und Jürgen Milski bei RTLplus "Die Stunde danach"

Anzeige

Instagram / angelafingererben Angela Finger-Erben mit Baby Anna

Anzeige

WENN / Uta Konopka Angela Finger-Erben bei der Express Sportnacht in Köln 2014

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de