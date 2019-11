Endlich steht die Todesursache von Robert F. Kennedys (✝42) Enkelin Saoirse fest. Anfang August wurde die US-Amerikanerin tot in ihrem Zuhause in Massachusetts aufgefunden. Ihren letzten öffentlichen Auftritt hatte sie im Alter von neun Jahren gehabt. Seitdem hatte sich die Studentin komplett aus der Öffentlichkeit herausgehalten. Zwei Monate nach ihrem Tod ist nun endlich bekannt, woran Saoirse mit nur 22 Jahren starb.

Schon kurz nach ihrem Tod war man von einer Überdosis ausgegangen. Diese Annahmen haben sich nun bestätigt – laut New York Times steht auf ihrer Sterbeurkunde: "Saoirse Kennedy Hill, eine Enkelin von Robert F. Kennedy, starb an einer versehentlichen Überdosierung durch eine giftige Mischung aus Methadon, Alkohol und anderen verschreibungspflichtigen Medikamenten.

Saoirse soll jahrelang unter Depressionen gelitten haben. 2016 schrieb sie in einer Studentenzeitung: "Obwohl ich meistens ein glückliches Kind war, überkam mich oft Trauer. Es fühlte sich an, als laste ein schwerer Felsbrocken auf meiner Brust." Einige der Medikamente, die in ihrem Körper gefunden wurden, werden zur Behandlung von Depressionen eingesetzt.

Getty Images Courtney Kennedy Hill mit ihrer Tochter Saoirse

Getty Images Robert F. Kennedy, 1964

Getty Images Soirse Kennedy Hill, Michaela Kennedy Cuomo, Mariah Kennedy Cuomo und Cara Kennedy Cuomo



