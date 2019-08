Bewegende Worte von Katherine Schwarzenegger (29)! Erst vor wenigen Tagen hatte diese traurige Nachricht für Schlagzeilen gesorgt: Saoirse Kennedy Hill war im Alter von nur 22 Jahren verstorben. Der Grund für den Tod der Enkelin des ehemaligen US-Senators Robert F. Kennedy (✝42) soll eine Überdosis gewesen sein. Kurz nach der Beisetzung wandte sich jetzt Saoirses Cousine Katherine an ihre Follower: Sie betonte, wie stolz sie auf ihre Familie ist.

Zu einem Instagram-Bild, das laut Just Jared auf dem Anwesen der Kennedy-Familie in Hyannis Port, Massachusetts aufgenommen worden sein soll, teilte die Ehefrau von Chris Pratt (40) emotionale Zeilen: “Nach dem Trocknen der Tränen, nach den wunderschönen Sonnenuntergängen gibt es immer einen neuen Tag.” Es seien “keine großen Events” oder andere schöne Dinge, die einem am Ende des Tages aufrecht halten würden: “Es ist die Familie.” Katherine fühle sich “unglaublich gesegnet”, ein Teil einer so “liebevollen, unterstützenden und starken Familie zu sein”, die sowohl in guten als auch in schwierigen Momenten zusammenkomme: “Ich liebe jeden einzelnen von ihnen und bin so dankbar, dass ich sie in meinem Leben habe.”

Anfang der Woche soll Saoirse im engsten Kreise beerdigt worden sein. Laut People soll die 22-Jährige ihre letzte Ruhe in einer Grabstätte neben der ihrer Tante Mary Richardson Kennedy gefunden haben, die sich 2012 das Leben genommen hatte.

Getty Images Katherine Schwarzenegger und Chris Pratt bei der Weltpremiere von "Avengers: Endgame", 2019

Samurai / MEGA Katherine Schwarzenegger im Juni 2019

Evan Agostini/Getty Images, George Freston/Getty Images Saoirse Kennedy Hill und Robert F. Kennedy

