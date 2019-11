Hatten die The Crown-Produzenten etwa Angst vor royaler Wut? Die erfolgreiche Netflix-Serie porträtierte in den beiden bisher veröffentlichen Staffeln das Leben von Queen Elizabeth II. (93) und ihrer Familie recht detailgetreu und realistisch. Doch zu viel Authentizität wollten die Macher der Show den Zuschauern dann wohl doch nicht zumuten. Wie die Monarchin und ihr Mann Prinz Philip (98) ihren ehelichen Pflichten im Schlafzimmer nachkommen, wurde absichtlich nicht gezeigt.

Zwar sind alle vier Schwangerschaften und Geburten der von Claire Foy (35) gespielten Königin Teil der Story, aber vom Zeugungsakt mit Philip (Matt Smith, 37) fehlt jede Spur. Warum das so ist, erklärte die Prinzessin Margaret (✝71)-Darstellerin Vanessa Kirby (31) nun in dem Podcast Love Stories. "Es gab eine Sexszene zwischen Elizabeth und Philip in der ersten Staffel. Sie waren mitten in den Dreharbeiten in Südafrika – und meinten dann aber: 'Ich glaube nicht, dass jemand sehen will, wie die Queen Sex hat.'" Daher hätten sich die Produzenten dann doch gegen explizite Szenen aus dem fiktiven Schlafzimmer der Windsors entschieden.

Vanessas eigene Figur fiel ebenfalls dieser selbst auferlegten Zensur zum Opfer. Margaret sollte in der zweiten Staffel mit ihrem späteren Ehemann Antony Armstrong-Jones (Matthew Goode, 41) einen Liebesakt mit "sehr vielen Stellungen" haben. Über den Wegfall dieser Sequenzen war die 31-Jährige aber durchaus froh. "Bei Margaret dachte ich mir: 'Niemand möchte royale Brüste sehen – nicht wirklich!'"

