Zum Geburtstag: Sarah Ferguson erinnert an verstorbene Queen

In Gedenken an ihre verstorbene Ex-Schwiegermutter! Queen Elizabeth II. (✝96) wäre heute 98 Jahre alt geworden. Die britische Monarchin verstarb im September 2022 auf ihrem Schloss Balmoral. Sarah Ferguson (64), die Ex-Frau von Prinz Andrew (64), widmet ihr nun auf Instagram rührende Worte. "Heute zollen wir Ihrer verstorbenen Majestät Königin Elizabeth II. an ihrem 98. Geburtstag Tribut. Danke für alles, was du uns gelehrt hast, dafür, dass du ein standhafter Leader und toller Freund warst. Du fehlst schmerzlich", schreibt sie. Dazu veröffentlicht sie ein Bild, das die Queen mit einem breiten Lächeln im Gesicht zeigt.

Der Rest der Royal-Family hat sich öffentlich noch nicht zum Geburtstag der verstorbenen Monarchin geäußert. Der ehemalige royale Butler Grant Harrold sich sicher: "In der Öffentlichkeit werden sie nichts tun. Aber ich habe keinen Zweifel daran, dass sie im Privaten abends einen Toast auf sie aussprechen werden." Zudem vermutet er im Gespräch mit Ok!, dass sie Blumen nach Windsor schicken werden, wo die Mutter von König Charles (75) begraben liegt, um ihr Grab zu schmücken.

Unabhängig von ihrem Geburtstag erinnern die Royals immer wieder an Queen Elizabeth – zum Beispiel mit der Wahl ihrer Accessoires. So trug Königin Camilla (76) zum Ostergottesdienst eine silberfarbene Brosche in Form einer Blume aus Smaragden, Saphiren und Diamanten an ihrem Revers. Dabei soll es sich laut Daily Mail um ein Erbstück aus dem Besitz ihrer Schwiegermutter handeln.

Getty Images Queen Elizabeth II. im Juni 2022

Getty Images Königin Camilla, Ostern 2024

