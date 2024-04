So zollt Königin Camilla der verstorbenen Queen (†96) Tribut

Königin Camilla (76) ehrt ihre verstorbene Schwiegermutter Queen Elizabeth II. (✝96) auf eine besondere Art und Weise. Am Montag besuchte die Ehefrau von König Charles (75) die Royal Lancers, ein Kavallerieregiment der britischen Armee, in ihrem Stützpunkt in Catterick Garrison. Die 76-Jährige zeigte sich in einem marineblauen Kleid, zu dem sie einen roten Fascinator kombinierte. Hingucker war jedoch ein bestimmtes Accessoire: eine funkelnde Brosche mit dem Totenkopfsymbol des Regiments. Diese stammt aus der Schmucksammlung der Queen.

Camillas Besuch beim Stützpunkt war der erste, seit dem sie im Juni 2023 zum Oberst des britischen Armeeregiments ernannt geworden war. Die Ernennung zum Oberst hat einen besonders sentimentalen Hintergrund für die Britin. Ihr bereits verstorbener Vater Major Bruce Shand diente während des Zweiten Weltkriegs bei den Royal Lancers. Für seine Dienste wurde er mehrfach ausgezeichnet. Unter anderem erhielt zwei Militärkreuze, eins davon für seine Tapferkeit im Kampf. In einem Gespräch mit dem Veteranen Michael de Burgh erklärte Camilla, wie viel ihrem Vater die Armee bedeutet hatte: "Mein Vater hat sich gewünscht, dass ich mit diesem Regiment in Verbindung gebracht werde, und hier bin ich nun." Fotografen hatten das Ehepaar bei ihrer Ankunft am Flughafen abgelichtet.

Der Besuch beim Stützpunkt war einer der ersten Termine, die Camilla nach ihrer Pause wieder wahrnahm. Die Königsgemahlin hatte sich über Ostern eine kleine Auszeit von ihren royalen Verpflichtungen genommen. Anschließend reiste sie mit Ehemann Charles nach Schottland, um dort ihren 19. Hochzeitstag zu zelebrieren. Fotografen erwischten das Ehepaar bei ihrer Ankunft in der schottischen Stadt Aberdeen.

