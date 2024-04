Süßes Denkmal für Queen Elizabeth und ihre Corgis enthüllt

Queen Elizabeth II. (✝96) war ein großer Fan ihrer Hunde. Um ihre besondere Beziehung zu den Tieren zu ehren, gibt es in dem Städtchen Oakham nun ein neues Denkmal. Zur Feier des 98. Geburtstags Ihrer Majestät wurde eine Statue der verstorbenen Monarchin mit drei ihrer geliebten Corgis enthüllt. Wie Fotos von Daily Mail beweisen, zeigt das Kunstwerk eine junge Elizabeth in einer königlichen Robe. Zwei kleine Vierbeiner spielen dabei zu Füßen der Bronzefigur, während ein anderer frech unter dem Kleid der Queen hervorschaut.

Bei der Enthüllung sorgen etwa 30 Corgis für eine muntere Stimmung. Ein walisischer Klub für die süßen Vierbeiner war extra angereist, um bei der Feier dabei zu sein. Die Kleinstadt Oakham ist sehr stolz auf das Denkmal. "Es ist einfach wunderbar. Wir sind die kleinste Grafschaft, aber die erste, die die verstorbene Königin in so großem Stil ehrt", verkündet eine Anwohnerin. Die Statue sei absichtlich so designt, dass man zwischen den Corgis Platz nehmen und ein Selfie machen könne. Davon erhoffen sich die Einheimischen einen Touristenboom durch die Generation Instagram.

Die britische Königsfamilie hatte bis jetzt leider keine Zeit, das Denkmal zu bewundern. König Charles (75) und Königin Camilla (76) halten sich zurzeit in Schottland auf. Genauer gesagt befand sich der Sohn von Queen Elizabeth am Geburtstag seiner Mutter auf Schloss Balmoral, wo sie ihre letzten Tage verbracht hatte. Hello! berichtete, dass Camilla und der 75-Jährige am Sonntag zu einem Gottesdienst in die Crathie-Kirk-Kirche gefahren seien. Dabei sollen sie einen gefassten Eindruck gemacht haben.

Getty Images Queen Elizabeth II. mit einem Hund im April 2010

Getty Images Königin Camilla und König Charles III.

