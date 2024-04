So zollen Royals Queen Elizabeth II. am Geburtstag Tribut

Heute wäre die verstorbene Queen Elizabeth II. (✝96) 98 Jahre alt geworden – und an diesem besonderen Tag gedenken die Mitglieder der britischen Königsfamilie der ehemaligen Monarchin auf besondere Art und Weise. Der einstige Royal-Butler Grant Harrold gewährt jetzt gegenüber Ok! einen Blick hinter die Palastmauern. "In der Öffentlichkeit werden sie nichts tun. Aber ich habe keinen Zweifel daran, dass sie im Privaten abends einen Toast auf sie aussprechen werden", vermutet der Experte und fügt hinzu: "Ich bin mir sicher, dass sie diesen Tag damit verbringen werden, an die verstorbene Königin zu erinnern."

Außerdem ist sich Grant sicher, dass die Familienmitglieder Blumen nach Windsor schicken werden, um an diesem besonderen Tag ihr Grab zu schmücken. Die Queen wurde in der King George VI. Memorial Chapel auf Schloss Windsor beigesetzt. Er geht zudem davon aus, dass auch zahlreiche Fans der Royals heute an den Pforten des Schlosses zusammenkommen werden, um an Elizabeth zu denken und Blumen niederzulegen.

Inzwischen ist es rund eineinhalb Jahre her, dass die Queen verstorben ist. Das ehemalige Staatsoberhaupt Großbritanniens schloss am 8. September 2022 auf Schloss Balmoral in Schottland zum letzten Mal seine Augen. Im Rahmen einer mehrtägigen Aufbahrung und eines großen Staatsbegräbnisses wurde ihr daraufhin die letzte Ehre erwiesen. Seit ihrem Tod sitzt ihr erstgeborener Sohn König Charles III. (75) auf dem Thron.

