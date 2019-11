Großes Staraufgebot bei den MTV Europe Music Awards! In diesem Jahr wurden wieder einmal die besten Künstler der Welt in insgesamt 17 Kategorien ausgezeichnet. Allein Ariana Grande (26) hatte insgesamt sieben Nominierungen zu verzeichnen, dicht gefolgt von Shawn Mendes (21), Lil Nas X und Billie Eilish (17) mit sechs Nominierungen auf der Rangliste. Aber wer durfte am Ende Preise mit nach Hause nehmen?

Obwohl die "Thank U, Next"-Interpretin gute Chancen auf eine der begehrten Trophäen hatte, ging sie vollkommen leer aus. Dafür konnte sich Taylor Swift (29) gleich über zwei Auszeichnungen in den Kategorien "Bester UK Act" und "Bestes Video" freuen. Auch Billie Eilish wurde gleich zweimal geehrt. Sie ging als Gewinnerin in den Kategorien "Bester Song" und "Bester Newcomer" von der Bühne. Den Preis als "Bester Deutscher Act" gewann Rapperin Juju (26).

Doch neben den vielen Verleihungen gab es auch viele fantastische Auftritte. Unter anderem rockten Halsey, Rosalia, Becky G (22), Ava Max und Mabel Will die Bühne und begeisterten die Fans vor Ort und vor den Bildschirmen. Doch wie haben euch die diesjährigen EMAs gefallen? Stimmt in unserer Umfrage ab!

Das sind die Gewinner der MTV EMAs:

Bester Amerikanischer Act

Taylor Swift

Bester Kanadischer Act

Johnny Orlando (16)

Bestes Video

Taylor Swift feat. Brendon Urie (32) of Panic! at the Disco - "Me"

Bester Künstler

Shawn Mendes

Bester Song

Billie Eilish – "Bad Guy"

Beste Kollaboration

Rosalía, J Balvin feat. El Guincho – „Con Altura"

Bester Newcomer

Billie Eilish

Bester Pop-Act

Halsey (25)

Bester Live-Act

BTS

Bester Rock Act

Green Day

Bester Hip-Hop Act

Nicki Minaj (36)

Bester Alternative-Act

FKA twigs

Bester Elektronischer Act

Martin Garrix (23)

Bester Look

Halsey

Größte Fanbase

BTS

Bester Push

Ava Max

Bestes Konzert

Muse: Bilbao, Spanien 2018

Bester UK/irländischer Act

Little Mix

Bester deutscher Act

Juju

Bester Schweizer Act

Loredana

Getty Images Becky G bei den MTV EMAs 2019

Anzeige

Getty Images Green Day gewinnen in der Kategorie Bester Rock Act bei den MTV EMAs 2019

Anzeige

Getty Images Juju gewinnt in der Kategorie Bester Deutscher Act bei den MTV EMAs 2019

Anzeige

Wie hat euch die Show gefallen? Ziemlich gut. Mein Fall war es nicht. Abstimmen Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de