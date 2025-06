Instagram-Hacker: Auch Evelyn Burdeckis Account geknackt

Evelyn Burdecki (36) wurde Opfer eines fiesen Hackerangriffs. Seit dem 29. Juni herrscht Funkstille auf dem Instagram-Account der Reality-TV-Bekanntheit. Das bestätigt sie nun gegenüber Bild. "Ich war bei Dreharbeiten in Marokko und wollte gerade eine Kooperation bei Instagram hochladen. Da wurde ich prompt aus meinem eigenen Account geschmissen." Laut ihr waren sämtliche Versuche vergeblich und stattdessen heißt es: "Wir konnten dein Konto nicht finden."

Evelyn ist nicht die einzige Lady aus der Promiwelt, die sich mit Hackern herumschlagen muss. Auch Katja Krasavice (28) wurde vor wenigen Tagen aus ihrem Profil gesperrt. "Ich wünschte, das hier wäre ein Fake oder ein Spaß, aber es ist wirklich so: Ich komme nicht mehr in meinen Instagram-Account rein", meldete sich die Musikerin traurig auf TikTok. Zudem machte sie ihrem Ärger über die Mitarbeiter des Onlineportals Luft: "Ich verstehe nicht, warum am Wochenende keiner bei Instagram erreichbar ist. Der Job ist ja rund um die Uhr. Es ist ja nicht so, dass Instagram Freitag zumacht und erst Montag wieder öffnet."

Im vergangenen Monat sorgte ein weiterer Hackerangriff bei US5-Star Mikel Johnson (37) für einen großen Schock. Nicht nur der Instagram-Account, sondern auch weitere Profile des Sängers wurden geknackt und der Verantwortliche verbreitete die schreckliche Falschmeldung, dass der 37-Jährige verstorben sei. Dies erschütterte zahlreiche Fans, die um ihr Idol trauerten. Mithilfe seiner früheren Bandkollegen Jay Khan (43) und Izzy Gallegos konnte das Ganze jedoch bald ein Ende finden.

Getty Images Evelyn Burdecki, September 2024

Getty Images Katja Krasavice bei den Glamour Women of the Year Awards 2023

Instagram / mykelsoul Mikel Johnson, Sänger