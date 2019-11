Die Zeiten ändern sich – auch für Melanie Müller (31)! Seit Anfang Oktober ist die Stimmungsmacherin vom Ballermann stolze Mama von zwei Kindern. Nach Töchterchen Mia Rose (2) durften die einstige Der Bachelor-Kandidatin und ihr Ehemann Mike Blümer Baby Nummer zwei, Sohnemann Matty, auf der Welt begrüßen. Der Familienzuwachs macht sich auch im heimischen Kühlschrank bemerkbar: Wo einst der Jägermeister kalt gehalten wurde, regiert jetzt die Muttermilch!

Auf Instagram gewährte die 31-Jährige ihren Fans und Followern einen Einblick in ihr Eisfach. Nicht zu übersehen: Neben Tiefkühlpizza und Co. türmen unzählige Fläschchen und Beutel mit abgepumpter Muttermilch. "Früher war nur Jägermeister im Kühlfach. Heute ist es Muttermilch. Mega", schrieb die belustigt dazu. Die alten Gewohnheiten machen sich aber dennoch bemerkbar. Eine Flasche des Kräuterschnapses versteckt sich noch an der Seite des Faches – aktuell aber nur für Papa Mike.

Die Community findet Melanies Post sehr amüsant – immerhin hätten die meisten mit solch einem üppigen Muttermilch-Vorrat wohl nicht gerechnet. "Ich komme nicht klar, ist das viel", lautet ein Kommentar. "Oh, wie geil. Mega – so viel", zeigte sich eine weitere Userin der Foto- und Videoplattform überrascht.

Instagram / melanie.mueller_offiziell Melanie Müllers Kühlschrank, November 2019

Matthias Nareyek / Getty Images Mike Blümer und Melanie Müller auf dem Leipziger Opernball

Instagram / melanie.mueller_offiziell Melanie Müller mit ihren beiden Kindern

