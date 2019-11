Da geht es ja beinah so zu, wie im australischen Dschungelcamp! In der Schweiz verteilt Noch-Single Patric Haziri seit dem 21. Oktober jeden Montag rote Rosen an seine Herzensdamen. Auf der Suche nach der großen Liebe verlangt der Bachelor einiges von seinen Kandidatinnen ab. In Thailand forderte der Rosenkavalier die Single-Frauen nun mit einer ganz besonderen Challenge heraus: Sie mussten Blut trinken!

Patric nannte es seine "kleine Überraschung". Bei einem Gruppen-Date wartete der Junggeselle auf seine vier Auserwählten mit Schweineblut gefüllten Trinkgläsern. Die Damen bekamen die Aufgabe sich mit dem Blut einzuschmieren und danach einen großen Schluck davon zu trinken. Gegenüber Bild verriet Patric den Grund für seine spezielle Mutprobe: "Das ist eine alte thailändische Tradition, die früher Krieger durchgeführt haben. Sie tranken Blut, um sich für den Kampf zu stärken." Er wollte wissen, ob die jungen Frauen genauso draufgängerisch sind wie er.

Die vier Bachelor-Kandidatinnen reagierten zwar schockiert über die Forderung, doch alle folgten mutig dem Auftrag ihres Angebeteten und nahmen einen beherzten Schluck Schweineblut aus dem Saftglas. Der Single-Mann aus der Schweiz war sehr beeindruckt von seinen Ladys und gönnte sich selbst eine Kostprobe. Im Interview gestand er: "Ich hätte nie gedacht, dass sie es wirklich machen würden. Mir wurde schon anders, als ich das gesehen habe."

