In der Nacht zum Montag fand zum mittlerweile 45. Mal die Verleihung der People's Choice Awards in Santa Monica statt. Neben der Kategorie des besten Films, in der sich "Avengers: Endgame" in diesem Jahr durchsetzen konnte, waren etliche hochkarätige Schauspieler und Schauspielerinnen sowie jede Menge Musiker nominiert. Zu den strahlenden Gewinnern gehörten unter anderem Cole Sprouse (27), Shawn Mendes (21) und die Kardashians!

Riverdale-Star Cole Sprouse konnte sich nicht nur in der Kategorie des männlichen TV-Stars 2019 durchsetzen – er ließ auch in der Rubrik des besten Drama-Darstellers die Konkurrenz um Brad Pitt (55), Leonardo DiCaprio (45) und Zac Efron (32) hinter sich. Während er ersteren Preis für seine Leistung in der Netflix-Show erhielt, gewann er die weitere Auszeichnung für die Arbeit in dem Film "Drei Schritte zu dir". Auch Kim Kardashian (39) und Co. hatten Grund zur Freude. Keeping up with the Kardashians konnte einen Award als beste Reality-TV absahnen. Khloe (35) konnte zusätzlich den Preis als beste Reality-TV-Darstellerin feiern.

Die Musik kam bei den Awards ebenfalls nicht zu kurz. Shawn Mendes ließ unter anderem Ed Sheeran (28) hinter sich und gewann als bester männlicher Musiker 2019. Billie Eilish (17) gewann als weibliches Pendant. Über einen Auftritt auf dem Red Carpet freuten sich die Fans zudem ganz besonders. Nach seinem Autounfall im September stellte sich Kevin Hart (40) erstmals wieder dem Blitzlichtgewitter. Der Comedian hatte sich bei dem Horror-Crash unter anderem schwere Rückenverletzungen zugezogen.

Getty Images Kris Jenner, Kourtney Kardashian, Khloe Kardashian und Kim Kardashian beim People's Choice Award

Getty Images Shawn Mendes, Sänger

Getty Images Kevin Hart beim People's Choice Award 2017

