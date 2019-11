Christina Aguilera (38) zeigt, was sie hat! Derzeit ist die "Dirrty"-Interpretin mit ihrer X Tour in England unterwegs und bietet den Fans eine heiße Show. Nachdem die 38-Jährige knapp zwölf Jahre auf sich warten ließ, kann man sie in diesem Jahr erneut auf den Bühnen in Europa erleben. Und auch am vergangenen Sonntag sorgte sie in London für reichlich Begeisterung. Denn für ihre Performances hatte der Weltstar so einige knappe Outfits im Gepäck!

Im Wembley-Stadion präsentierte sie sich am vergangenen Wochenende in einem rot-schwarzen Bondage-Body vor ihren englischen Fans. Tiefer Ausschnitt, Overknee-Stiefel in Lackoptik und eine Netzstrumpfhose vervollständigten den sexy Look. Auch silberne Ketten, die von ihrem Lederhalsband hinab zu ihrem Bauch führten, durften nicht fehlen. Aber die Sängerin hat noch mehr in petto. Bei ihren Shows sorgt sie regelmäßig mit zahlreichen Outfitwechseln für großes Staunen.

Auch ausreichend Glitzer darf auf dieser Tour nicht fehlen! Dafür warf sich die Schönheit in einen knappen, silber funkelnden Body. Christina weiß nämlich genau, wie sie ihre Kurven in Szene setzen kann. Das auffallendste Detail bei dem Styling: Der Anzug besteht halbseitig aus hautfarbenen Stoff. Der Zuschauer bekommt also den Eindruck, als wäre sie auf dieser Seite nackt.

Backgrid Christina Aguilera, X Tour in London 2019

Backgrid Christina Aguilera, X Tour in London 2019

ZUMAPRESS.com / MEGA Christina Aguilera, Musikerin

