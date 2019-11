Christina Aguilera (38) weiß eben, wie man eine gute Show hinlegt! Aktuell tourt die Erfolgsmusikerin mit ihrem achten Studioalbum "Liberation" um den Globus und sorgt mit ihren flotten Tracks auf sämtlichen Bühnen für mächtig Unterhaltung. Am Dienstag besang die Blondine nun ihre Fans in Dublin. Dort brachte sie ihre Groupies nicht nur stimmlich zum Staunen – auch ihr superheißes Outfit dürfte für etliche offene Münder gesorgt haben!

Für diesen Abend wählte Christina ein besonders aufreizendes Outfit: Die Künstlerin ist in einen superknappen Glitzeranzug geschlüpft, der ihre Kurven optimal in Szene setzt. Auf der Rückseite verfügt die silberne Kreation über einen auffälligen Kragen – anfangs trug sie auch noch einen wallenden Umhang, den sie wohl im Laufe der Show abgeworfen hat. Dazu kombinierte das Stimmwunder außerdem sexy Overknee-Stiefel. Doch das wohl schärfste Detail an dem Ensemble: Auf der einen Seite ist das Oberteil hautfarben gehalten, sodass es auf den ersten Blick so wirkt, als wäre die Sängerin zum Teil nackt!

Ihre Backgroundtänzer waren da schon etwas schlichter gekleidet – wenn auch farblich passend zur Hauptattraktion in silbernen oder durchsichtigen Ganzkörperanzügen. Alles in allem wirkte Christinas Auftritt wie ein sexy Weltraumspektakel. Was sagt ihr zu ihrem Look? Stimmt in unserer Umfrage unter dem Artikel ab.

ZUMAPRESS.com / MEGA Christina Aguilera, Musikerin

ZUMAPRESS.com / MEGA Christina Aguilera in Dublin

ZUMAPRESS.com / MEGA Christina Aguilera, Musikerin

