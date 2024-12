Christina Aguilera plaudert ihre sexuellen Vorlieben aus

Christina Aguilera (43) hat in einem aktuellen Podcast-Interview überraschend offen über ihr Liebesleben und ihre persönlichen Vorlieben gesprochen. Die talentierte Sängerin, bekannt für Hits wie "Genie in a Bottle" und "Dirrty", äußerte sich im Podcast "Call Her Daddy" zu Themen rund um Intimität und Selbstentfaltung. Sie teilte dabei Einblicke in ihre Sicht auf Beziehungen und betonte, wie wichtig es für sie ist, Spaß im Schlafzimmer zu haben und offen zu sein. Mit ihrer ehrlichen Art möchte sie vermutlich auch anderen Mut machen, über solche Themen zu sprechen.

Das Gespräch im Podcast offenbarte, dass die Sängerin auch abseits des klassischen Schlafzimmers mutige Wege geht. Ob im Studio, unter der Dusche oder gar im Flugzeug – Christina und Matthew (39) wissen, wie sie ihr Liebesleben aufregend gestalten. Dabei versichert sie, dass es wichtig sei, sich mit einem Partner wohl und sicher zu fühlen, um solche Erlebnisse genießen zu können. An ihre Zeit im berühmten "Mile High Club" erinnert sie sich mit einem Lächeln und ein wenig Verwunderung, dass sie bisher nicht erwischt wurden. "Auf internationalen Flügen, wenn das Licht aus ist, gibt es immer Spielraum für Kreativität", erklärte sie im Interview. Die zweifache Mutter erwähnt auch, dass Sex ein gesunder und wesentlicher Bestandteil des Lebens sei, den man nicht tabuisieren sollte.

Christina ist seit 2009 mit dem Filmproduzenten Matthew Rutler liiert, den sie am Set des Films "Burlesque" kennenlernte, in dem sie gemeinsam mit Cher (78) spielte. 2014 verlobten sich die beiden am Valentinstag. Zusammen haben sie eine Tochter namens Summer (10), die im selben Jahr geboren wurde. Aus ihrer früheren Ehe mit Jordan Bratman (47) hat die Sängerin einen Sohn namens Max, der 2008 zur Welt kam. Trotz ihrer erfolgreichen Karriere als Sängerin, Schauspielerin und Jurorin bei Formaten wie The Voice legt Christina großen Wert darauf, Zeit mit ihrer Familie zu verbringen. Ihre Offenheit in Interviews zeigt, dass sie sich nicht scheut, über persönliche Themen zu sprechen und anderen dabei vielleicht auch Inspiration und Mut gibt, ihre eigene Stimme zu finden.

Anzeige Anzeige

Getty Images Madonna und Christina Aguilera im August 2003

Anzeige Anzeige

Getty Images Christina Aguilera im August 2002

Anzeige Anzeige