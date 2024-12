Ewig jung? Christina Aguilera feiert 44. Geburtstag

Sängerin Christina Aguilera hat am Mittwoch, den 18. Dezember, allen Grund zum Feiern: Die Pop-Ikone strahlt mit 44 Jahren wie eh und je. Man könnte fast sagen, die Blondine sieht nach wie vor eher aus wie 30. Bekannt für ihre unverkennbare Stimme und ihren unverwechselbaren Stil, hat Christina (44) über Jahrzehnte hinweg die Musikszene geprägt und sich in den Herzen ihrer Fans einen festen Platz gesichert. In der Kommentarspalte ihres letzten Instagram-Posts häufen sich Glückwünsche und liebevolle Nachrichten. Wie Christina ihren besonderen Tag verbringt, ist allerdings noch nicht bekannt.

Christina, die als Kind unter anderem die Trennung ihrer Eltern und eine schwierige Zeit mit ihrem Vater durchstehen musste, bewies von klein auf bemerkenswerte Kraft. Bereits mit 13 Jahren fiel sie durch ihre stimmliche Stärke auf und trat an der Seite von Britney Spears (43) und Justin Timberlake (43) im "Mickey Mouse Club" auf. Ihren internationalen Durchbruch feierte sie 1998 mit dem Titelsong zum Disney-Film "Mulan". Es folgten Hits wie "Genie in a Bottle" und zahlreiche Auftritte und Aktionen, die sie zur absoluten Pop-Ikone machten – darunter das laszive Musikvideo zu "Dirrty" aus dem Jahr 2002 sowie der legendäre Auftritt bei den MTV Music Awards, bei dem sie mit Madonna (66) und Britney Spears wegen eines Kusses für Furore sorgte.

Neben ihrer musikalischen Karriere hat Christina auch optisch immer wieder für Gesprächsstoff gesorgt. Vom verspielten Pop-Sternchen bis hin zur selbstbewussten Diva hat sie sich immer wieder neu erfunden – litt währenddessen allerdings auch unter Gewichtsproblemen. Ihr rapider Gewichtsverlust von rund 18 Kilo hatte dieses Jahr für Spekulationen gesorgt: War da etwa die in Hollywood beliebte Abnehmspritze Ozempic im Spiel? Christina dementierte die Gerüchte bereits im August, ihr Gewichtsverlust sei nicht auf das Wundermittel zurückzuführen.

Christina ist seit 2009 mit dem Filmproduzenten Matthew Rutler liiert, den sie am Set des Films "Burlesque" kennenlernte, in dem sie an der Seite von Cher (78) zu sehen war. 2014 verlobte sich das Paar am Valentinstag. Zusammen haben sie eine Tochter namens Summer. Aus ihrer früheren Ehe mit Jordan Bratman hat die Sängerin außerdem einen Sohn namens Max, der 2008 zur Welt kam. Trotz ihrer erfolgreichen Karriere als Sängerin, Schauspielerin und Jurorin bei Formaten wie "The Voice" schafft es Christina, viel Zeit mit ihrer Familie zu verbringen. Sie spricht stets offen über ihr Privat-und Familienleben – und plauderte zuletzt sogar über ihre persönlichen Vorlieben im Schlafzimmer.

Getty Images Madonna und Christina Aguilera im August 2003

Getty Images Christina Aguilera bei den 66. Grammy Awards, 2024

Instagram / xtina Christina Aguilera mit ihrem Verlobten und Kindern, 2024

