Kelly Clarkson deutet wohl Fehde mit Christina Aguilera an

Kelly Clarkson (42) lässt im Podcast "Not Gonna Lie" von Kylie Kelce (33) eine Bombe platzen: Sie deutet an, dass eine prominente Kollegin sie während ihrer frühen Karriere als Siegerin der ersten American-Idol-Staffel alles andere als herzlich aufgenommen habe. Ohne den Namen zu nennen, verrät Kelly, dass diese Person später selbst in der Rolle eines Coaches bei einer Castingshow zu sehen gewesen sei. Der Unterhaltungsjournalist Rob Shuter behauptet auf seinem Substack-Account, dass es sich dabei um keine Geringere als Christina Aguilera (44) handeln würde. "Sie war von Anfang an abweisend. Christina hielt nichts davon, dass eine Realityshow-Gewinnerin es in die große Liga geschafft hat", schreibt er.

Christina, die ab 2011 als Coach bei der NBC-Show The Voice dabei war, hat sich nicht zu den Vorwürfen geäußert. Kelly spricht im Podcast ausführlich über die Herausforderungen, nach ihrem Sieg von 2002 ernst genommen zu werden. Besonders zu Beginn habe die Industrie Kandidaten aus Talentwettbewerben wie sie stark kritisiert. "Die Leute waren damals richtig gemein", erinnert sie sich und hebt hervor, dass der Druck, Woche für Woche vor einem Millionenpublikum abzuliefern, von vielen unterschätzt würde. Obwohl sie betont, dass sich die Wahrnehmung von Castingshows inzwischen geändert habe, lässt das Beharren auf ihre schwierige Anfangszeit viel Raum für Spekulationen über den angeblichen Zwist mit Christina.

Die Spannungen könnten auf den Konkurrenzdruck in den frühen 00er-Jahren im Pop-Geschäft zurückgehen, als Christina und Kelly beide zu den bekanntesten Sängerinnen ihrer Generation zählten. Interessant ist dabei, dass die beiden eine musikalische Verbindung teilen: Kellys erster großer Hit "Miss Independent" wurde ursprünglich von Christina mitgeschrieben, bevor diese das Projekt abgab. Mit dieser Enthüllung überraschte Kelly 2018 in der Sendung "Watch What Happens Live". Ob die beiden jemals über mögliche Missverständnisse gesprochen haben, ist ungewiss. Die Enthüllungen werfen einen neuen Blick auf ihre Beziehung, die mehr Ecken und Kanten haben könnte, als zuvor vermutet wurde.

Getty Images Kelly Clarkson, Sängerin

ZapatA/MEGA Christina Aguilera, Sängerin

