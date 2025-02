Christina Aguilera hat jetzt pinke Haarsträhnchen

Christina Aguilera (44) begeistert ihre Fans mit einem neuen Look: Die Sängerin präsentiert sich auf Instagram mit auffälligen pinkfarbenen Haarsträhnchen, die ihrer typischen platinblonden Mähne einen frischen Touch verleihen. In einem Foto, das sie auf einer mit Rosenblättern dekorierten Bettdecke zeigt, kommen die pinken Strähnchen besonders gut zur Geltung. Dazu passend setzte Christina auf ein glamouröses Make-up mit babyrosa Lippenstift, schimmerndem Lidschatten und langen Wimpern.

Die pinken Strähnchen scheinen allerdings nur der neueste Streich in einer Reihe von Haar-Experimenten zu sein. Schon Anfang des Monats überraschte Christina bei einem Konzert in São Paulo, Brasilien, mit in die Haare eingearbeiteten Strähnen in Blau, Grün und Gelb – passend zur brasilianischen Flagge. An Weihnachten hatte sie bereits die Aufmerksamkeit mit einer knalligen rosa Perücke auf sich gezogen. Es scheint, als würde die Sängerin nicht nur mit ihrer Stimme, sondern auch mit ihrer Gesamterscheinung spielen – und so ihrer Kreativität Ausdruck verleihen.

Christina spielt nicht nur gerne mit Farben, sondern auch mit Ästhetik und Persönlichkeit. Seit ihrem Durchbruch in den 1990ern hat die Sängerin immer mit Looks gearbeitet, die ihre Karriere und ihre musikalische Identität unterstrichen. Egal, ob der Glamour einer Pop-Diva oder der gewagte Stil ihrer "Dirrty"-Ära: Christina versteht es, sich immer wieder neu zu erfinden. Ihre aktuellen Style-Experimente kommen bei ihren Fans gut an, die die Einblicke in ihr Leben auf Instagram begeistert verfolgen.

