Christina Aguilera schlendert in sexy Sports-Look durch Rio

Christina Aguilera (44) stellt mal wieder ihr Stilbewusstsein unter Beweis. Die Sängerin befindet sich aktuell in Rio de Janeiro, Brasilien, wo sie heute Abend im Rahmen ihrer Tour in der Farmasi Arena auf der Bühne stehen wird. Wie Bilder, die Just Jared vorliegen, zeigen, genießt sie, bevor es losgeht, noch ein paar ruhige Stunden an der frischen Luft – in einem Look, mit dem sie alle Blicke auf sich zieht! Die "Dirrty"-Interpretin trägt ein sportliches Outfit aus schwarzen Overknee-Stiefeln mit hohem Absatz, kombiniert mit knappen schwarzen Shorts mit neongrüner Nummerierung und Wappen, einem engen weißen T-Shirt, einem Jäckchen darüber und einer übergroßen Sonnenbrille. Ihr platinblondes Haar ist streng nach hinten gekämmt und mündet in einem langen Pferdeschwanz mit neonfarbenen geflochtenen Strähnen.

Christina sorgt mit ihren aufwändigen Looks regelmäßig für Aufsehen. So beispielsweise erst im vergangenen Monat, als die Pop-Diva während eines Besuchs in Saudi-Arabien bei einer Preisverleihung einen glamourösen Auftritt auf dem roten Teppich hinlegte. Anders als die meisten Gäste kleidete sich die 44-Jährige nicht einfach in einer eleganten Abendrobe – Christina brilliert stets mit etwas Extravaganz. So kombinierte sie zu diesem Anlass einen bodenlangen, schimmernden grau-schwarzen Rock mit einem weißen Hemd mit Stehkragen, das bis auf Brusthöhe aufgeknöpft war und ihren schwarzen Spitzen-BH hervorblitzen ließ. Mit silbernem Schmuck, einer glitzernden schmalen Sonnenbrille und wild-gestylten Haaren rundete sie ihren Look ab.

Mal ziemlich freizügig, bei anderen Gelegenheiten dann wieder zugeknöpft – der Kleidungsstil und die ausgewählte Garderobe der gebürtigen New Yorkerin kommen nicht bei jedem gut an. Doch die Kritik Fremder lässt Christina kalt, wie sie einst in einem Interview zum Ausdruck brachte. "Ich lasse andere nicht definieren, wer ich bin", erklärte sie bestimmt. Sie werde sich stets treu bleiben – auch in Sachen Mode.

Anzeige Anzeige

Getty Images Christina Aguilera im Januar 2025

Anzeige Anzeige

ZapatA/MEGA Christina Aguilera, Sängerin

Anzeige Anzeige