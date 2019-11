Kisu zeigt ihren After-Baby-Bauch! Vergangene Woche ist die YouTuberin zum ersten Mal Mutter geworden: Nach anstrengenden 30 Stunden in den Wehen ist ihre Tochter Milena zur Welt gekommen. Fünf Tage sind seit der Geburt vergangen – nun gibt die Influencerin ein ehrliches Update zu ihrem Mama-Body: Kisus Bauch sei momentan noch immer so groß wie im sechsten Monat ihrer Schwangerschaft!

Auf Instagram veröffentlichte die Blondine am Sonntag ein Foto, auf dem sie vor einem Spiegel in einem rosa BH und einer Wochenbett-Unterhose posiert. Ganz deutlich ist Kisus gewölbter Bauch zu erkennen. "Wie sieht der Körper eigentlich nach der Geburt aus? Fast genauso wie vor der Geburt, nur ist da nichts mehr drin!", scherzte die junge Mutti zu dem Bild. Dass ihr Bauch noch so rund sei wie im sechsten Monat, störe sie aber kaum: "Der Körper ist ein Wunder – unglaublich, dass Milena da drin war!"

Kisus Follower waren von dem Bauch-Post begeistert: "So etwas zeigt nicht jeder. Die meisten zeigen erst ihren perfekter After-Baby-Body, wenn er wieder flach ist!", kommentierte beispielsweise ein Follower der 28-Jährigen.

Instagram / kisu Kisu mit ihrer Tochter

Instagram / kisu YouTuberin Kisu fünf Tage nach der Geburt ihrer Tochter

Instagram / kisu Bloggerin Kisu während ihrer Schwangerschaft

