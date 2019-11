Noch heute trauern Familie und Freunde um Robert Enke (✝32). Der deutsche Fußballtorwart hatte zu Lebzeiten mit schweren Depressionen zu kämpfen gehabt. Aufgrund seiner psychischen Probleme hatte er sich 2009 das Leben genommen. Zu seinem zehnten Todestag meldeten sich viele seiner einstigen Sportkollegen zu Wort. Und auch sein früherer Freund Oliver Pocher (41) erinnert sich nun in einem Post an den verstorbenen Fußballer.

Auf Instagram schreibt der Komiker am Montag: "Ich habe Robert Enke immer als besonderen, warmherzigen Menschen kennengelernt, dem leider die Depressionen die Freude am Leben genommen haben." Der Profi hinterlasse auch noch heute eine Lücke und fehle als Sportler, Vater, Ehemann und Freund. "Er bleibt unvergessen und durch das engagierte Auftreten von Teresa Enke und der Enke Stiftung sind Depressionen in der Öffentlichkeit längst mehr kein Tabuthema", heißt es in Olis Beitrag weiter.

Der 41-Jährige ist bekennender Hannover-96-Fan – der Verein, für den Robert jahrelang auf dem Rasenplatz gestanden hatte. Doch nicht nur das: Oli hatte zu ihm und seiner Frau ein freundschaftliches Verhältnis gepflegt. Bei der Beerdigungszeremonie hatte auch er damals Abschied genommen.

Sind Sie selbst depressiv oder haben Sie Selbstmord-Gedanken? Dann kontaktieren Sie bitte umgehend die Telefonseelsorge (www.telefonseelsorge.de). Unter der kostenlosen Hotline 0800-1110111 oder 0800-1110222 erhalten Sie anonym und rund um die Uhr Hilfe von Beratern, die Auswege aus schwierigen Situationen aufzeigen können.

