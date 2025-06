Oliver Pocher sorgt beim Promi-Bootcamp mit Cathy für Lacher

Am malerischen Mondsee in Österreich ging es am Montag bei Cathy Hummels (37) exklusivem Wellness-Retreat heiß her – und das nicht nur wegen der sommerlichen Temperaturen. Oliver Pocher (47) mischte sich bei der "Balance Boost Day Summer Edition" unter die prominenten Gäste im Schlosshotel Mondsee und sorgte dort mit seinem typischen Humor prompt für Aufsehen. In einem Instagram-Video von Cathy Hummels ließ es sich der Comedian nicht nehmen, ihren Look mit einem frechen Spruch zu kommentieren. Ganz nach seiner Art erklärte er scherzhaft: "Aiaiai, das werde ich dir gleich runterreißen." Die Influencerin blieb gelassen und konterte mit einem Augenzwinkern. Während des dreitägigen Retreats nahm der 47-Jährige auch an sportlichen Aktivitäten wie einem Drachenbootrennen und weiteren Challenges teil.

Neben Oliver zeigten sich zahlreiche weitere Prominente und Influencer von ihrer sportlichen Seite. Schauspielerin Nele Kiper (42), Dschungelcamp-Star Mariella Ahrens (56) und Model Nico Kunzelmann stellten ihre Fitness bei Power-Übungen und Balance-Tests unter Beweis. Auch Christian Krömer, ein Fitnesscoach, überzeugte als starker Teilnehmer und wurde schließlich als Gewinner der Balance Boost Challenge gefeiert. Ernährungsrichtlinien wie zuckerfreie Abendessen sowie technische Innovationen wie neuartige e-Gym-Geräte unterstützten die Teilnehmer dabei, ihre inneren und äußeren Grenzen zu überwinden. Cathy Hummels moderierte nicht nur charmant durch das Programm, sondern hatte auch bei der Ernährung das Zepter in der Hand – Oliver Pocher bekam auf seinen Wunsch nach Cola nur ein amüsiertes "Cola Light" zur Antwort.

Oliver Pocher ist dafür bekannt, überall dort für Schlagzeilen zu sorgen, wo er auftaucht. Ob mit pointierten Kommentaren oder provozierenden Aktionen – der Comedian nimmt selten ein Blatt vor den Mund. Erst vor Kurzem kritisierte er den Social-Media-Star Christian Wolf (30), als dieser ein Foto aus seinem Alltag mit Baby postete. Solche Sticheleien sind seit Jahren Pochers Markenzeichen und bringen ihm gleichermaßen Fans wie Kritiker ein. Doch nicht nur mit Provokationen sorgt er für Aufmerksamkeit: Als Vater von fünf Kindern speist sich sein zynischer Humor wohl auch aus ganz persönlichen Erfahrungen mit dem alltäglichen Familienchaos.

Gerald Matzka/Getty Images, Getty Images Collage: Cathy Hummels und Oliver Pocher

Getty Images Oliver Pocher, Mai 2025

Getty Images Oliver Pocher, Komiker